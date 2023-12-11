У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, ж стається з організмом, що при мінусовій температурі його починає тягнути на солодке. Передусім це зумовлено "еволюційною прошивкою".
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Роль світла
Восени та взимку світловий день скорочується, відповідно – менше денного світла, а це може викликати у деяких людей сезонний афективний розлад (САР).
Наш організм намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. Також підключається і біохімічний фактом – солодке спричиняє викид інсуліну. В МОЗ уточнюють, що в цьому контексті інсулін – це добре!
Інсулін допомагає клітинам споживати глюкозу активніше, а також нейронам – утворювати серотонін й дофамін – нейромедіатори, які бадьорять мозок,
– пояснили медики.
Брак тепла
Окрім світла, взимку організму не вистачає і тепла. На допомогу організму приходить харчовий термогенез – процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається.
Як їсти менше солодкого
Для того, щоб зменшити потяг до солодощів у МОЗ порадили:
- не пропускати повноцінний прийом їжі, адже коли ми ситі, встояти перед бажанням швидко з'їсти чогось солоденького трохи простіше;
- стежте, аби раціон містив достатньо рослинної та білкової їжі – це сприятиме здоров'ю кишкової мікробіоти;
- гуляти та займайтесь спортом, аби зігрітися іншими шляхами;
- як тільки відчуваєте потяг до солодкого – спробуйте поприсідати (або іншу рухову активність). Це трохи мобілізує запаси глюкози;
- повноцінно відпочивати, а ще краще раніше лягати спати. Якщо ви виспитесь, мозок менше спонукатиме вас з'їсти солодку чи жирну їжу, і так ви краще зможете контролювати себе;
- зверніться по допомогу до психолога, якщо проблема стає надокучливою і робить ваше життя дискомфортним.