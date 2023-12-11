У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, ж стається з організмом, що при мінусовій температурі його починає тягнути на солодке. Передусім це зумовлено "еволюційною прошивкою".

Дивіться також Диво напій для здоров'я мозку: смачний спосіб покращити когнітивні навички

Роль світла

Восени та взимку світловий день скорочується, відповідно – менше денного світла, а це може викликати у деяких людей сезонний афективний розлад (САР).

Наш організм намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. Також підключається і біохімічний фактом – солодке спричиняє викид інсуліну. В МОЗ уточнюють, що в цьому контексті інсулін – це добре!

Інсулін допомагає клітинам споживати глюкозу активніше, а також нейронам – утворювати серотонін й дофамін – нейромедіатори, які бадьорять мозок,

– пояснили медики.

Брак тепла

Окрім світла, взимку організму не вистачає і тепла. На допомогу організму приходить харчовий термогенез – процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається.

Зауважте! Не обов'язково їсти саме солодку їжу – найбільший ефект має білкова їжа.

Як їсти менше солодкого

Для того, щоб зменшити потяг до солодощів у МОЗ порадили: