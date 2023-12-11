В Министерстве здравоохранения объяснили, что происходит с организмом, что при отрицательной температуре его начинает тянуть на сладкое. Прежде всего, это обусловлено "эволюционной прошивкой".

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Роль света

Осенью и зимой световой день сокращается, соответственно меньше дневного света, а это может вызвать у некоторых людей сезонное аффективное расстройство (САР).

Наш организм пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. Также подключается и биохимический факт – сладкое влечет за собой выброс инсулина. В Минздраве уточняют, что в этом контексте инсулин – это хорошо!

Инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам – образовывать серотонин и дофамин – нейромедиаторы, бодрящие мозг,

– объяснили медики.

Нехватка тепла

Кроме света, зимой организму не хватает и тепла. На помощь организму приходит пищевой термогенез – процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и согревается.

Заметьте! Не обязательно есть именно сладкую пищу – наибольший эффект имеет белковая пища.

Как есть меньше сладкого

Для того чтобы уменьшить тягу к сладостям в Минздраве посоветовали: