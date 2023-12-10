Данные об этом эффекте экстракта какао были известны из предыдущих исследований, но теперь ученые Массачусетса провели крупномасштабное клиническое исследование и доказали эту способность продукта для конкретной группы людей. Результаты опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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Экстракт какао может повысить когнитивные способности, благодаря антиоксидантам, которые уменьшают воспаление, улучшают кровоток,

– отметила Оливия И. Окереке, доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы.

Детали исследования

Чтобы изучить эти эффекты, команда привлекла к исследованию подгруппу из 573 пожилых людей, участвовавших в исследовании относительно целесообразности использования какао-добавок и мультивитаминов.

Отмечают, что это было двухлетнее исследование, в котором задействовали более 21 тысячи пожилых людей с целью изучения влияния добавок какао и поливитаминов на их здоровье.

Участникам давали 500 миллиграммов экстракта какао в сутки. В начале и конце эксперимента они выполняли ряд задач на память и внимание.

Важно ! Ученые не обнаружили никакой связи между добавками какао и когнитивными функциями. Но в одной из групп все же отметили некоторые положительные эффекты.

Флаванолы какао могут улучшать когнитивные функции пожилых людей, которые имели строгие диеты или даже ограниченное питание.

– резюмировали авторы исследования.

Конечно, нужна дополнительная работа, чтобы исследовать связь и потенциальное терапевтическое использование добавок какао для пожилых людей.

Однако, полученные данные актуальны, поскольку многие пожилые люди из-за проблем со здоровьем не могут позволить себе полноценное питание. Поэтому добавки какао могли бы решить эту проблему и помочь им сохранить когнитивные функции, в том числе и память.