Дані про цей ефект екстракту какао були відомі з попередніх досліджень, але тепер вчені з Массачусетсу провели великомасштабне клінічне дослідження і довели цю здатність продукту для конкретної групи людей. Результати опублікували у журналі The American Journal of Clinical Nutrition.

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Екстракт какао може підвищити когнітивні здібності, завдяки антиоксидантам, які зменшують запалення, покращують кровотік,

– зазначила Олівія І. Окереке, доцентка кафедри психіатрії Гарвардської медичної школи.

Деталі дослідження

Щоб вивчити ці ефекти, команда залучила до дослідження підгрупу з 573 людей похилого віку, які брали участь у дослідженні щодо доцільності використання какао-добавок і мультивітамінів.

Зазначають, що це було дворічне дослідження, до якого залучити понад 21 тисячу людей похилого віку з метою вивчення впливу добавок какао та полівітамінів на їхнє здоров'я.

Учасникам давали 500 міліграмів екстракту какао на добу. На початку та в кінці експерименту вони виконували низку завдань на пам'ять та увагу.

Важливо! Вчені не виявили жодного суттєвого зв'язку між добавками какао та когнітивними функціями. Але в одній із груп усе ж відзначили деякі позитивні ефекти.

Флаваноли какао можуть покращувати когнітивні функції літніх людей, які мали суворі дієти чи навіть обмежене харчування,

– резюмували автори дослідження.

Звісно, потрібна додаткова робота, щоб дослідити зв’язок і потенційне терапевтичне використання добавок какао для людей похилого віку.

Однак, отримані дані актуальні, оскільки багато людей похилого віку через проблеми зі здоров'ям не можуть дозволити собі повноцінне харчування. Тож добавки какао могли б вирішити цю проблему і допомогти їм зберегти когнітивні функції, зокрема, й пам'ять.