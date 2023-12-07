У ході експерименту, організованого фахівцями з університетів Каліфорнії та Стенфорда на чолі з Метью Лендрі, взяли участь 44 близнюки, їхній середній вік становив близько 40 років, а індекс маси тіла — приблизно 26. Жоден з учасників не мав проявів хвороб серця.

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Як відбувалося дослідження

Обидві групи близнюків харчувалися здоровою їжею, що включає різноманітні овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Однак у раціоні одного з близнюків також була певна кількість м'ясних продуктів, у той час, як інший дотримувався виключно рослинної дієти, і деякі учасники вже дотримувалися веганського харчування перед початком експерименту. Обмежень калорійності їжі не вводилося; учасники їли стільки, скільки потрібно для насичення.

Протягом першого місяця учасникам доставляли тричі на день спеціалізовані страви, які супроводжувалися чіткими вказівками про допустимі перекуси. Через чотири тижні учасники мали самостійно готувати їжу за аналогічними рецептами, про що вони вели записи в харчовому щоденнику.

Веганська дієта покращує здоровʼя серця

Результати експерименту продемонстрували покращення здоров'я серцево-судинної системи у всіх учасників. Проте, значніші покращення спостерігалися у тих, хто дотримувався вегетаріанської дієти, порівняно з їхніми братами та сестрами, які продовжували вживати продукти тваринного походження.

У людей на вегетаріанській дієті виявили зниження рівня інсуліну на 20%, що є важливим фактором розвитку діабету. Також у них відзначено зниження рівня "поганого" холестерину, який визнаний основним фактором у розвитку серцево-судинних захворювань.

У веганів показник "поганого" холестерину був знижений з 110,7 мг до 95,5 мг/дл, у той час, як у всеїдних він зменшився з 118,5 до 116,1 мг/дл. Цікавий також факт, що вегетаріанці в середньому втратили на 2 кілограми більше ваги, ніж їхні родичі.