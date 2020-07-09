Носіння медичних масок різко скорочує ризик зараження коронавірусом. Якщо людина закриває ніс і рот спеціальною тканиною, то ймовірність попадання в організм COVID-19 повітряно-крапельним шляхом зменшується на 65%.

Раніше вчені припускали, що маски потрібно носити тільки хворим, оскільки в цьому випадку вони не заразять оточення. А оскільки захворювання часто протікає без симптомів, то використовувати маски потрібно взагалі всім, пише Daily Mail.

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І ось тепер наукове дослідження вчених з Каліфорнійського університету показує, що носіння медичних масок корисно не тільки зараженим, а й здоровим людям.

Як захищає маска

Якщо у вас на обличчі маска, ймовірність проникнення дрібних крапель з вірусом в організм значно зменшується. Якщо ж ви ще й дотримуєтеся правил соціального дистанціювання, тобто перебуваєте на відстані не менше півтора метра від інших людей, то ризик зараження взагалі скорочується на 90%.

Як потрапляє вірус в організм

Існують два основні методи поширення коронавірусу. Перший – повітряно-крапельний, другий – шляхом аерозольних часток. При повітряно-крапельному методі люди заражаються від інфікованих, які кашляють і чхають.

У повітря виділяються краплі розміром в одну третину товщини людської волосини. А ось аерозольні частинки виділяються в атмосферу при диханні й розмові, і по діаметру це одна сота людської волосини, тому побачити їх можна. Це більш небезпечний спосіб зараження, але від нього можна захиститися, якщо уникати великих скупчень людей, носити медичні маски і ретельно мити руки.