Ношение медицинских масок резко сокращает риск заражения коронавируса. Если человек закрывает нос и рот специальной тканью, то вероятность попадания в организм COVID-19 воздушно-капельным путем уменьшается на 65%.

Ранее ученые предполагали, что маски нужно носить только больным, поскольку в этом случае они не заразят окружающих. А поскольку заболевание часто протекает без симптомов, то использовать маски нужно вообще всем, пишет Daily Mail.

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И вот теперь научное исследование ученых из Калифорнийского университета показывает, что ношение медицинских масок полезно не только зараженным, но и здоровым людям.

Как защищает маска

Если у вас на лице маска, вероятность проникновения мелких капель с вирусом в организм значительно уменьшается. Если же вы еще и придерживаетесь правил социального дистанцирования, то есть находитесь на расстоянии не менее полутора метров от других людей, то риск заражения вообще сокращается на 90%.

Как попадает вирус в организм

Существуют два основных метода распространения коронавируса. Первый – воздушно-капельный, второй – путем аэрозольных частиц. При воздушно-капельном методе люди заражаются от инфицированных, кашляют и чихают.

В воздух выделяются капли размером в одну треть толщины человеческого волоса. А вот аэрозольные частицы выделяются в атмосферу при дыхании и разговоре, и по диаметру это одна сотая человеческого волоса, поэтому увидеть их можно. Это более опасный способ заражения, но от него можно защититься, если избегать больших скоплений людей, носить медицинские маски и тщательно мыть руки.