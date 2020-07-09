Почти 80% больных COVID-19 не имеют симптомов
Большинство людей переносит коронавирус бессимптомно или же признаки заболевания проявляются намного позже после получения положительного анализа. Проявления инфекции в день тестирования имели лишь 22 процента людей.
Об этом сообщает Управление национальной статистики Великобритании, передает BBC.
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Тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 26 апреля по 27 июня среди рандомно выбранных жителей Великобритании. При этом в выборки не были включены постояльцы домов престарелых.
Оказалось, что 78% людей с положительным тестом на COVID-19 не имели симптомов на момент взятия мазка.
Какие можно сделать выводы
- Результаты исследования подтвердили пользу самоизоляции. Уровень заболеваемости среди людей, которые вынуждены ходить на работу во время пандемии, гораздо выше чем у тех, кто может работать из дома.
- Также исследование показало, что работники здравоохранения и социальных служб имеют самый высокий риск заражения. Риск заболеть также зависит от количества членов семьи, проживающих под одной крышей.
- Люди, которые живут сами или вдвоем, заражаются гораздо реже, чем те, кто живет в большой семье. Кроме того, уровень инфицирования выше у людей, имевших контакт с человеком с подтвержденным диагнозом.
- При этом вероятность инфицирования одинакова как у мужчин, так и у женщин.
Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала