Майже 80% хворих на COVID-19 не мають симптомів

Більшість людей переносить коронавірус безсимптомно, або ж ознаки захворювання проявляються набагато пізніше після отримання позитивного аналізу. Прояви інфекції в день тестування мали лише 22 відсотки людей.

Про це повідомляє Управління національної статистики Великобританії, передає BBC.

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Тестування проводилося методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 26 квітня по 27 червня серед рандомно обраних жителів Великобританії. При цьому в вибірки не були включені постояльці будинків для літніх.

Виявилося, що 78% людей з позитивним тестом на COVID-19 не мали симптомів на момент взяття мазка.

Які можна зробити висновки

Результати дослідження підтвердили користь самоізоляції. Рівень захворюваності серед людей, які змушені ходити на роботу під час пандемії, набагато вище ніж у тих, хто може працювати з дому.

Також дослідження показало, що працівники охорони здоров'я і соціальних служб мають найвищий ризик зараження. Ризик захворіти також залежить від кількості членів сім'ї, які проживають під одним дахом.

Люди, які мешкають самі або удвох, заражаються набагато рідше, ніж ті, хто живе у великій родині. Крім того, рівень інфікування вище у людей, що мали контакт з людиною з підтвердженим діагнозом. При цьому ймовірність інфікування однакова як у чоловіків, так і у жінок.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу