Майже 80% хворих на COVID-19 не мають симптомів
Більшість людей переносить коронавірус безсимптомно, або ж ознаки захворювання проявляються набагато пізніше після отримання позитивного аналізу. Прояви інфекції в день тестування мали лише 22 відсотки людей.
Про це повідомляє Управління національної статистики Великобританії, передає BBC.
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Тестування проводилося методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 26 квітня по 27 червня серед рандомно обраних жителів Великобританії. При цьому в вибірки не були включені постояльці будинків для літніх.
Виявилося, що 78% людей з позитивним тестом на COVID-19 не мали симптомів на момент взяття мазка.
Які можна зробити висновки
- Результати дослідження підтвердили користь самоізоляції. Рівень захворюваності серед людей, які змушені ходити на роботу під час пандемії, набагато вище ніж у тих, хто може працювати з дому.
- Також дослідження показало, що працівники охорони здоров'я і соціальних служб мають найвищий ризик зараження. Ризик захворіти також залежить від кількості членів сім'ї, які проживають під одним дахом.
- Люди, які мешкають самі або удвох, заражаються набагато рідше, ніж ті, хто живе у великій родині. Крім того, рівень інфікування вище у людей, що мали контакт з людиною з підтвердженим діагнозом.
- При цьому ймовірність інфікування однакова як у чоловіків, так і у жінок.