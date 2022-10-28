Новий огляд різних звичок

Зв'язок між факторами способу життя та ризиком розвитку захворювань вчені оцінювали шкалою від одного до п'яти: одна зірка означає, що доказів немає, а п'ять зірок – що причинно-наслідковий зв'язок сильний.

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Ця рейтингова система дозволяє споживачам легко визначити, наскільки шкідливою чи корисною може бути поведінка та наскільки переконливими є докази для кожної пари ризик – результат. Наприклад, споживач, який бачить низький рейтинг, може використати ці знання, щоб вирішити, чи варто змінити звичку щодо здоров’я,

– зазначили вчені.

Твердження, що велика кількість необробленого червоного м'яса призводить до інсульту, вчені оцінили лише на одну зірочку. Зв'язок між червоним м'ясом та раком товстої кишки, раком молочної залози, ішемічною хворобою серця та діабетом отримав дві зірки.

Шкоду червоного м'яса переоцінили



Шкідливість різної поведінки / Фото Nature

Зазначимо, що дані стосуються лише необробленого червоного м'яса, у переробленому вигляді, наприклад у вигляді бекону та ковбаси, воно пов'язане з вищим ризиком захворювань.

Зв'язки між курінням та раком легенів вчені надали найвищу п'ятизіркову оцінку, як і зв'язки між високим тиском та серцевими захворюваннями, – це означає, що докази надійні та навряд чи зміняться у майбутньому.