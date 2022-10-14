Це перше рандомізоване контрольоване дослідження, в якому вивчається вплив ультраперероблених харчових продуктів (швидкого приготування, що містять додані цукри, рафіновані вуглеводи, промислові жири, натрієві та синтетичні ароматизатори та консерванти).

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Нове дослідження харчування

Попередні наглядові дослідження на великих групах людей показали зв'язок між раціоном з високим вмістом переробленої їжі та проблемами зі здоров'ям. Однак отримана інформація не могла дати відповіді на питання, чи є винуватцями саме перероблені продукти, чи люди, які їх вживали, мали проблеми зі здоров'ям з інших причин.

Результати цього контрольованого експерименту показали чітку і послідовну різницю між двома дієтами. Це перше дослідження, яке демонструє причинно-наслідковий зв'язок: ультраперероблені продукти змушують людей їсти надто багато калорій і набирати вагу,

– розповів Кевін Холл, провідний автор дослідження.

В експерименті взяли участь 20 здорових дорослих добровольців (10 чоловіків та 10 жінок, середній вік яких становив 31 рік). Протягом чотирьох тижнів вони жили в дослідницькому центрі, де по два тижні (у випадковому порядку) харчувалися лише ультрапереробленими продуктами або, навпаки, мінімально обробленими. Обидва набори страв містили еквівалентну кількість калорій, цукру, клітковини, жирів та вуглеводів. Учасники могли з'їдати стільки, скільки їм хотілося.

Раціон, що складається з перероблених продуктів, не містив очевидної нездорової їжі. Пропоновані дослідниками продукти багатьма споживаються щодня та вважаються поживним – сухі сніданки, кекси, білий хліб, солодкі йогурти, маложирні картопляні чіпси, консерви, перероблене м'ясо, фруктові соки та дієтичні напої.

Другий раціон був заснований на споживанні продуктів з мінімальною обробкою – свіжі фрукти та овочі, яйця, бобові, смажена курка, риба та яловичина, а також цільні зерна, горіхи та насіння.

Оброблена їжа стимулює апетит

Найдивовижнішим відкриттям виявилося, що при споживанні ультрапереробленої їжі учасники отримували 500 додаткових калорій на день, переважно з вуглеводів та жирів. Це призвело до збільшення ваги в середньому на два фунти (близько 1 кг) за два тижні.

Дослідники виявили, що при споживанні необробленої їжі рівень гормону придушення апетиту підвищувався. Попри корисність мінімально обробленої їжі, дослідники також зазначають, що на приготування менш оброблених продуктів потрібно більше часу та більше грошей. Просто сказати людям, щоб вони харчувалися корисно, для деяких людей може бути неефективним без покращення доступу до здорової їжі.