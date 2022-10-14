Это первое рандомизированное контролируемое исследование, в котором изучается влияние ультрапереработанных пищевых продуктов (быстрого приготовления, содержащих добавленные сахара, рафинированные углеводы, промышленные жиры, натриевые и синтетические ароматизаторы и консерванты).

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Новое исследование питания

Предыдущие наблюдения на больших группах людей показали связь между рационом с высоким содержанием переработанной пищи и проблемами со здоровьем. Однако полученная информация не могла дать ответа на вопрос, являются ли виновниками именно переработанные продукты или употреблявшие их люди имели проблемы со здоровьем по другим причинам.

Результаты этого контролируемого эксперимента показали четкую и последовательную разницу между двумя диетами. Это первое исследование, демонстрирующее причинно-следственную связь: ультрапереработанные продукты заставляют людей есть слишком много калорий и набирать вес,

– рассказал Кевин Холл, ведущий автор исследования.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых взрослых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин, средний возраст которых составил 31 год). В течение четырех недель они жили в исследовательском центре, где по две недели (в случайном порядке) питались только ультрапереработанными продуктами или, напротив, минимально обработанными. Оба набора блюд содержали эквивалентное количество калорий, сахара, клетчатки, жиров и углеводов. Участники могли съедать столько, сколько им хотелось.

Рацион, состоящий из переработанных продуктов, не содержал очевидной нездоровой пищи. Предлагаемые исследователями продукты многими потребляются ежедневно и считаются питательными – сухие завтраки, кексы, белый хлеб, сладкие йогурты, маложирные чипсы, консервы, переработанное мясо, фруктовые соки и диетические напитки.

Второй рацион был основан на потреблении продуктов с минимальной обработкой – свежие фрукты и овощи, яйца, бобовые, жареная курица, рыба и говядина, а также цельные зерна, орехи и семена.

Обработанная пища стимулирует аппетит

Удивительным открытием оказалось, что при потреблении ультрапереработанной пищи участники получали 500 дополнительных калорий в день, преимущественно из углеводов и жиров. Это привело к увеличению веса в среднем на два фунта (около 1 кг) за две недели.

Исследователи обнаружили, что при потреблении необработанной пищи уровень гормона подавления аппетита повышался. Несмотря на полезность минимально обработанной пищи, исследователи также отмечают, что для приготовления менее обработанных продуктов требуется больше времени и денег. Просто сказать людям, чтобы они питались полезно, для некоторых людей может оказаться неэффективным без улучшения доступа к здоровой пище.