Как происходило исследование влияния глютена

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы, не страдающие целиакией или нецелиакционной чувствительностью к глютену. В течение двух недель до начала эксперимента все участники придерживались безглютеновой диеты.

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Затем добровольцев разделили на две группы. В первой группе участники продолжали соблюдать безглютеновую диету в течение еще двух недель, тогда как рацион второй группы содержал органический глютен.

Безглютеновая диета не приносит пользы здоровым людям

Врачи оценили выраженность симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, запоры, диарея и изжога) у всех участников до и после эксперимента. "Глютеновая" группа не сообщала о более выраженных проблемах и побочных эффектах по сравнению с контрольной.

Похоже, глютен часто неоправданно играет роль плохого парня в нашей диете, в то время как злаки, содержащие глютен, особенно цельнозерновые, являются важными источниками белка, клетчатки и микроэлементов.

– отметили ученые.

Исследователи подчеркнули, что безглютеновая диета показана при целиакии (болезни, вызываемой непереносимостью глютена, поражающей около 1% людей) и нецелиакционной чувствительностью к глютену. Но перед переходом на ограничительную диету необходимо обратиться за рекомендацией к своему врачу.

Как отмечается в исследовании, безглютеновая диета является лучшим средством лечения клинической чувствительности к глютену – целиакии или нецелиакционной чувствительности к глютену. Ученые прокомментировали, что исследование длилось относительно короткое время, однако согласно другим научным публикациям, любые эффекты чувствительности к глютену становятся заметны уже через одну неделю.