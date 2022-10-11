Новое исследование средств против коронавируса

Жидкости для полоскания рта содержат антибиотики и противовирусные компоненты, действующие против микроорганизмов во рту. Команда исследователей во главе с профессором Киоко Хида из Университета Хоккайдо показала, что один из них, цетилпиридиния хлорид (CPC), уменьшает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 в полости рта, прежде всего путем разрушения липидной мембраны, защищающей вирус.

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Хотя существуют другие химические вещества с подобным действием, CPC имеет преимущество в том, что у него нет вкуса и запаха. Исследователи были заинтересованы в изучении влияния CPC для полоскания рта. Они проверили это на клетках, экспрессирующих трансмембранную протеазу серина 2 (TMPRSS2), необходимую для проникновения SARS-CoV-2 в клетку.

Ополаскиватели для рта уничтожают коронавирус

Они обнаружили, что в течение 10 минут после применения 30-50 мкг/мл CPC ингибирует инфекционность и способность SARS-CoV-2 проникать в клетки. Интересно, что коммерчески доступные жидкости для полоскания рта, содержащие CPC, показали лучшие результаты, чем чистый CPC. Они также показали, что слюна не изменяет эффектов CPC. Важнейшим является то, что они протестировали четыре варианта SARS-CoV-2 – оригинальный, альфа-, бета- и гамма – и показали, что влияние CPC было одинаковым для всех штаммов.

Это исследование показывает, что низкие концентрации CPC в жидкостях для полоскания рта ингибируют инфекционность четырех вариантов SARS-CoV-2. Авторы уже начали оценивать влияние жидкостей для полоскания рта, содержащих CPC, на вирусную нагрузку в слюне пациентов с COVID-19. Будущая работа также будет сосредоточена на полном понимании механизма эффекта, поскольку более низкие концентрации CPC не разрушают липидные мембраны.