Нове дослідження засобів проти коронавірусу

Рідини для полоскання рота містять антибіотики і противірусних компонентів, які діють проти мікроорганізмів у роті. Команда дослідників на чолі з професором Кіоко Хіда з Університету Хоккайдо показала, що один із них, цетилпіридинію хлорид (CPC), зменшує вірусне навантаження SARS-CoV-2 у ротовій порожнині, насамперед шляхом руйнування ліпідної мембрани, яка захищає вірус.

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Хоча існують інші хімічні речовини з подібною дією, CPC має перевагу в тому, що він не має смаку та запаху. Дослідники були зацікавлені у вивченні впливу CPC для полоскання рота. Вони перевірили це на клітинах, які експресують трансмембранну протеазу серину 2 (TMPRSS2), необхідну для проникнення SARS-CoV-2 у клітину.

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Вони виявили, що протягом 10 хвилин після застосування 30–50 мкг/мл CPC пригнічує інфекційність і здатність SARS-CoV-2 проникати в клітини. Цікаво, що комерційно доступні рідини для полоскання рота, які містять CPC, показали кращі результати, ніж чистий CPC. Вони також показали, що слина не змінює ефектів CPC. Найважливішим є те, що вони протестували чотири варіанти SARS-CoV-2 — оригінальний, альфа-, бета- та гамма – і показали, що вплив CPC був однаковим для всіх штамів.

Це дослідження показує, що низькі концентрації CPC у рідинах для полоскання рота пригнічують інфекційність чотирьох варіантів SARS-CoV-2. Автори вже почали оцінювати вплив рідин для полоскання рота, що містять CPC, на вірусне навантаження в слині пацієнтів з COVID-19. Майбутня робота також буде зосереджена на повному розумінні механізму ефекту, оскільки нижчі концентрації CPC не руйнують ліпідні мембрани.