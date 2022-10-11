Науковці з Університету Вашингтона наголосили, що Хвороба Альцгеймера, як і рак, не є одним захворюванням. Через це ефективні ліки можуть зазнавати невдачі у клінічних випробуваннях, тому що не у всіх пацієнтів однаковий тип хвороби.

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Як відбувалося нове дослідження хвороби Альцгеймера

У дослідженні взяли участь 4050 осіб із пізньою стадією хвороби Альцгеймера. Їх усіх розділили на шість груп на основі їхніх когнітивних функцій на момент встановлення діагнозу, а потім використовували генетичні дані, щоб знайти біологічні відмінності між цими групами.

Висновки захоплюючі! Ми виявили суттєві біологічні відмінності між когнітивно визначеними підгрупами пацієнтів із хворобою Альцгеймера,

– зазначили

Когнітивні здібності учасників оцінювали за чотирма критеріями: пам'ять, функціональність, мова та зір. Найбільша група (39%) у всіх чотирьох областях мала приблизно однакові показники. У наступній за величиною групи (27%) показники пам'яті були значно нижчими, ніж у інших. У невеликих груп мовні бали були значно нижчими, ніж у інших (13%), показники зорово-просторових функцій були значно нижчими, ніж у інших (12%), а показники виконавчих функцій були значно нижчими, ніж у інших (3%). У 6% пацієнтів показники двох областей були значно нижчими, ніж у інших.

Чому важливе нове відкриття

Генетичний аналіз показав наявність 33 однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) — специфічних ділянок по всьому геному, де генетичний зв'язок був дуже сильним для однієї з підгруп.

Ці генетичні взаємозв'язки виявилися сильнішими, ніж найсильніші ефекти, виявлені в більш ранньому і значно більшому дослідженні міжнародного консорціуму, в якому хвороба Альцгеймера розглядалася як однорідне захворювання. Отже, судячи з усього, нам ще чекають роки досліджень, перш ніж ми зможемо розділити цю хворобу на багато чіткіших діагнозів, для кожного з яких буде своє лікування.