Ученые из Университета Вашингтона подчеркнули, что Болезнь Альцгеймера, как и рак, не является одним заболеванием. Из-за этого эффективное лекарство может терпеть неудачу в клинических испытаниях, так как не у всех пациентов одинаковый тип болезни.

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Как происходило новое исследование болезни Альцгеймера

В исследовании приняли участие 4050 человек с поздней стадией болезни Альцгеймера. Их всех разделили на шесть групп на основе их когнитивных функций на момент диагноза, а затем использовали генетические данные, чтобы найти биологические различия между этими группами.

Выводы увлекательны! Мы обнаружили существенные биологические различия между когнитивно определенными подгруппами пациентов с болезнью Альцгеймера,

– отметили

Когнитивные способности участников оценивали по четырем критериям: память, функциональность, речь и зрение. Самая большая группа (39%) во всех четырех областях имела примерно одинаковые показатели. В следующей по величине группе (27%) показатели памяти были значительно ниже, чем у других. У небольших групп языковые баллы были значительно ниже, чем у других (13%), показатели визуально-пространственных функций были значительно ниже, чем у других (12%), а показатели исполнительных функций были значительно ниже, чем у других (3%). У 6% пациентов показатели двух областей были значительно ниже, чем у других.

Почему важно новое открытие

Генетический анализ показал наличие 33 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) — специфических участков по всему геному, где генетична связь была очень сильной для одной из подгрупп.

Эти генетические взаимосвязи оказались более сильными, чем сильнейшие эффекты, обнаруженные в более раннем и значительно большем исследовании международного консорциума, в котором болезнь Альцгеймера рассматривалась как однородное заболевание. Итак, судя по всему, нам еще предстоят годы исследований, прежде чем мы сможем разделить эту болезнь на много более четких диагнозов, для каждого из которых будет свое лечение.