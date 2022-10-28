Новый обзор разных привычек

Связь между факторами образа жизни и риском развития заболеваний ученые оценивали шкалой от одного до пяти: одна звезда означает, что доказательств нет, а пять звезд – что причинно-следственная связь сильна.

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Эта рейтинговая система позволяет потребителям легко определить, насколько вредно или полезно может быть поведение и насколько убедительны доказательства для каждой пары риск – результат. Например, потребитель, который видит низкий рейтинг, может использовать эти знания, чтобы решить, следует ли изменить привычку здоровья.

– отметили ученые.

Утверждение, что большое количество необработанного красного мяса приводит к инсульту, ученые оценили всего на одну звездочку. Связь между красным мясом и раком толстой кишки, раком молочной железы, ишемической болезнью сердца и диабетом получила две звезды.

Вред красного мяса переоценили



Вред разного поведения / Фото Nature

Отметим, что данные касаются необработанного красного мяса, в переработанном виде, например в виде бекона и колбасы, оно связано с более высоким риском заболеваний.

Связи между курением и раком легких ученые дали высшую пятизвездочную оценку, как и связи между высоким давлением и сердечными заболеваниями – это означает, что доказательства надежны и вряд ли изменятся в будущем.