Надмірне споживання фруктози може негативно впливати на поведінку людини, робити її імпульсивною. Також вчені заявили про зв'язок цукру і підвищених ризиків розладів психіки. З огляду на високий вміст цукру в рафінованих продуктах, дієта може бути важливим інструментом для профілактики й лікування цих станів.

Підвищене споживання цукру пов'язане з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), біполярним розладом і агресивною поведінкою, заявили вчені з Колорадського університету. Їх робота вказує на нові ймовірні ризики цих станів.

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У чому річ: чому цукор пов'язали з поведінковими розладами

Недавні дослідження свідчать про те, що причина, по якій споживання цукру та фруктози тісно пов'язане з розвитком метаболічного синдрому, полягає в активізації в організмі реакції безперервного пошуку їжі і накопичення жиру.

Така необхідність залишилась нам від предків, адже це потрібно було для виживання, однак зараз підвищене споживання цукру і фруктози в продуктах може призводити до гіперактивної реакції на пошук їжі.

Фруктоза, знижуючи енергію в клітинах, викликає гіперактивну реакцію на пошук їжі подібну до тієї, яка відбувається при відчутті голоду,

– пояснив співавтор дослідження Річард Джонсон.



Цукор порушує реакції психіки / Фото Gettyimages

Обидві реакції є причиною накопичення в організмі сечової кислоти.

Крім того, така реакція сприяє імпульсивності, прийнятті різних ризиків, прагненні до різноманітності і новизни, а також агресивності, – з'ясували вчені.

Гіперактивація цього процесу через надмірне споживання цукру може викликати розлади поведінки від СДУГ до агресії.

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Цукор не єдиний подразник

До слова, вуглеводи з високим глікемічним індексом і солона їжа також можуть робити свій внесок в розвиток цих станів, оскільки в організмі вони здатні перетворюватися на фруктозу.

Ми бачимо, що цукор може бути одним з факторів ризику, проте це не скасовує важливості інших причин розладів поведінки, зокрема генетичних, емоційних та інших факторів,

– резюмували вчені.

Також потрібні ґрунтовніші та розлогіші дослідження, щоб підтвердити вплив надмірного споживання цукру на поведінку людини.

Тому, ймовірно, слід вивчити потенційні стратегії терапії захворювань за допомогою інгібіторів метаболізму фруктози та розглянути дієту в ключі можливого лікування подібних поведінкових розладів.