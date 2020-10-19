Чрезмерное потребление фруктозы может негативно влиять на поведение человека, делать его импульсивным. Также ученые заявили о связи сахара и повышенных рисков расстройств психики. Учитывая высокое содержание сахара в рафинированных продуктах, диета может быть важным инструментом для профилактики и лечения этих состояний.

Повышенное потребление сахара связано с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), биполярным расстройством и агрессивным поведением, заявили ученые из Колорадского университета. Их работа указывает на новые вероятные риски этих состояний.

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В чем дело, почему сахар связали с поведенческими расстройствами

Недавние исследования свидетельствуют о том, что причина, по которой потребление сахара и фруктозы тесно связано с развитием метаболического синдрома, заключается в активизации в организме реакции непрерывного поиска еды и накопление жира.

Такая необходимость осталась нам от предков, ведь это нужно было для выживания, однако сейчас повышенное потребление сахара и фруктозы в продуктах может приводить к гиперактивной реакции на поиск пищи.

Фруктоза, снижая энергию в клетках, вызывает гиперактивную реакцию на поиск еды, подобную той, которая происходит при ощущении голода,

– объяснил соавтор исследования Ричард Джонсон.



Сахар нарушает реакции психики / Фото Gettyimages

Обе реакции являются причиной накопления в организме мочевой кислоты.

Кроме того, такая реакция способствует импульсивности, принятию различных рисков, стремлению к разнообразию и новизне, а также агрессивности, – выяснили ученые.

Гиперактивация этого процесса из-за чрезмерного потребления сахара может вызвать расстройства поведения от СДВГ до агрессии.

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Сахар не единственный раздражитель

К слову, углеводы с высоким гликемическим индексом и соленая пища также могут вносить свой вклад в развитие этих состояний, поскольку в организме они способны превращаться во фруктозу.

Мы видим, что сахар может быть одним из факторов риска, однако это не отменяет важности других причин расстройств поведения, в частности генетических, эмоциональных и других факторов,

– резюмировали ученые.

Также нужны более основательные и обширные исследования, чтобы подтвердить влияние чрезмерного потребления сахара на поведение человека.

Поэтому, вероятно, следует изучить потенциальные стратегии терапии заболеваний с помощью ингибиторов метаболизма фруктозы и рассмотреть диету в ключе возможного лечения подобных поведенческих расстройств.