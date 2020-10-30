Дисфункция печени и почек: как пить зеленый чай, чтобы не навредить здоровью
Многочисленные научные исследования подтвердили пользу зеленого чая для человека. Но для некоторых он может быть вредным. Какая суточная доза и кому нельзя пить зеленый чай – читайте в материале.
Доктор Герберт Бонковски из US National Institutes of Health рассказал о вреде для печени, который может нанести зеленый чай, пишет MedikForum.
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Какой вред от зеленого чая
У некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек,
– заметил доктор Бонковски.
По словам специалиста, в научной литературе описано уже более 80 случаев тяжелого повреждения печени, которое повлекло употребление зеленого чая.
Суточная норма и кому не стоит пить зеленый чай
Норма катехинов в сутки примерно 500 миллиграммов, а это не более 4-х чашек, отмечает TaeTea.com.
Стоит проконсультироваться с врачом, если вы страдаете рядом болезней:
- артрит;
- подагра;
- болезни почек;
- болезни желчного.
Суточная норма зеленого чая 0,5 литра / Фото pexels
Как правильно пить зеленый чай
- Для того, чтобы чай имел успокаивающий эффект, специалисты рекомендуют заваривать его слабо.
- Не оставляйте готовый чай в заварнике. Порцию нужно выпить за одно чаепитие. Ведь настой, на поверхности которого уже появилась пленка, – вреден.
- Бодрящий эффект ослабляется, если пить зеленый чай с молоком.
- Пейте только качественный свежезаваренный зеленый чай, тогда вы получите только пользу и удовольствие.