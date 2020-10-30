Многочисленные научные исследования подтвердили пользу зеленого чая для человека. Но для некоторых он может быть вредным. Какая суточная доза и кому нельзя пить зеленый чай – читайте в материале.

Доктор Герберт Бонковски из US National Institutes of Health рассказал о вреде для печени, который может нанести зеленый чай, пишет MedikForum.

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Какой вред от зеленого чая

У некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек,

– заметил доктор Бонковски.

По словам специалиста, в научной литературе описано уже более 80 случаев тяжелого повреждения печени, которое повлекло употребление зеленого чая.

Суточная норма и кому не стоит пить зеленый чай

Норма катехинов в сутки примерно 500 миллиграммов, а это не более 4-х чашек, отмечает TaeTea.com.

Стоит проконсультироваться с врачом, если вы страдаете рядом болезней:

артрит;

подагра;

болезни почек;

болезни желчного.



Суточная норма зеленого чая 0,5 литра / Фото pexels

Как правильно пить зеленый чай