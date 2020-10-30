Дисфункція печінки та нирок: як пити зелений чай, щоб не нашкодити здоров'ю
Численні наукові дослідження підтвердили користь зеленого чаю для людини. Але для деяких він може бути шкідливим. Яка добова доза та кому не можна пити зелений чай – читайте в матеріалі.
Доктор Герберт Бонковські з US National Institutes of Health розповів про шкоду для печінки, яку може завдати зелений чай, пише MedikForum.
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Яка шкода від зеленого чаю
У деяких людей антиоксидант епігаллокатехін-3-галлат, що міститься в зеленому чаї, може провокувати розвиток процесів, що ведуть до дисфункції печінки та нирок,
– зауважив доктор Бонковські.
За словами фахівця, у науковій літературі описано вже понад 80 випадків важких пошкоджень печінки, що спричинив зелений чай.
Добова норма та кому не варто пити зелений чай
Норма катехінів на добу приблизно 500 міліграмів, а це не більше 4-х чашок, зазначає TaeTea.com.
Варто проконсультуватися з лікарем, якщо ви страждаєте на низку хвороб:
- артрит;
- подагра;
- недуги нирок;
- недуги жовчного.
Добова норма зеленого чаю 0,5 літра / Фото pexels
Як правильно пити зелений чай
- Для того, щоб чай мав заспокійливий ефект, спеціалісти рекомендують заварювати його слабо.
- Не залишайте готовий чай у заварнику. Порцію потрібно випити за одне чаювання. Адже настій, на поверхні якого вже з’явилася плівка – шкідливий.
- Збадьорливий ефект послаблюється, якщо пити зелений чай з молоком.
- Пийте лише якісний свіжозаварений зелений чай, тоді ви отримаєте лише користь та задоволення.