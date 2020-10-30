Численні наукові дослідження підтвердили користь зеленого чаю для людини. Але для деяких він може бути шкідливим. Яка добова доза та кому не можна пити зелений чай – читайте в матеріалі.

Доктор Герберт Бонковські з US National Institutes of Health розповів про шкоду для печінки, яку може завдати зелений чай, пише MedikForum.

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Яка шкода від зеленого чаю

У деяких людей антиоксидант епігаллокатехін-3-галлат, що міститься в зеленому чаї, може провокувати розвиток процесів, що ведуть до дисфункції печінки та нирок,

– зауважив доктор Бонковські.

За словами фахівця, у науковій літературі описано вже понад 80 випадків важких пошкоджень печінки, що спричинив зелений чай.

Добова норма та кому не варто пити зелений чай

Норма катехінів на добу приблизно 500 міліграмів, а це не більше 4-х чашок, зазначає TaeTea.com.

Варто проконсультуватися з лікарем, якщо ви страждаєте на низку хвороб:

артрит;

подагра;

недуги нирок;

недуги жовчного.



Добова норма зеленого чаю 0,5 літра / Фото pexels

Як правильно пити зелений чай