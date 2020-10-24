Усі говорять про користь добавки під назвою спіруліна. Але не для всіх вона є корисною. У деяких людей вона може викликати алергічну реакцію і призвести до фатальних наслідків. Про те, що таке спіруліна – читайте в нашому матеріалі.

Спіруліна – це водорості. Перші про користь цього продукту дізналися ацтеки, тому активно вживали її в їжу. У сучасному світі найбільшу популярність спіруліна отримала на Заході. Там її використовують для зміцнення імунітету, зазначає 24 канал.

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Корисні властивості спіруліни

Спіруліна – є джерелом антиоксидантів, які перешкоджають пошкодженню клітин. Один із головних активних компонентів порошку є фікоціан. Саме завдяки йому спіруліна має синьо-зелений колір.

Ця харчова добавка зменшує рівень холестерину в крові та тригліцеридів, паралельно збільшуючи кількість "корисного" холестерину.

Спіруліна ефективна у боротьбі з артеріальним тиском. 4 – 5 грамів цих водоростей на добу допоможуть стабілізувати тиск.

Алергічний риніт характеризується запаленням носових проходів, а ось спіруліна допомагає усунути симптоми риніту.

Спіруліну використовують як засіб від анемії. Щодо цього твердження, то дослідження проводилось лише один раз. У ньому взяли участь 40 осіб похилого віку. Вчені встановили, що щоденне вживання спіруліни може збільшити рівень гемоглобіну і кількість еритроцитів.

М’язова втома виникає через окислювальне пошкодження, а ось спіруліна здатна поліпшити стан людини та мінімізувати збиток від цього процесу.



Спіруліна – це водорості / Фото pinterest

Добова норма добавки

Для дорослої людини добова норма становить 7 грамів. У цій кількості міститься:

білок;

вітаміни В1, В2, В3;

мідь;

залізо.

Калорійність цього обсягу дорівнює 20 калорій, а кількість вуглеводів – 1,7 грама.

Як вживати спіруліну

Таблетки

Якщо вам не до вподоби смак продукту, то спіруліна в таблетках для вас ідеальний варіант. Але потрібно враховувати той факт, що при механічному пресуванні частина корисних властивостей втрачається.



Таблетки чи порошок – обирати вам / Фото kp.ua

Порошок

Спіруліна в порошку додається до різних коктейлів і інших продуктів. Також деякі її розводять з водою, або приймають окремо.

Негативні наслідки від вживання спіруліни

Спіруліна належить до безпечних харчових добавок, але її вживання може вплинути негативно на здоров’я деяких людей.

З побічних ефектів від спіруліни спостерігаються такі:

Можливе забруднення токсинами

Спіруліна видобувається з природних джерел. Тому існує ризик того, що водорості, одержувані з водойми, можуть містити токсини.

Аутоімунні захворювання

Спіруліна позитивно впливає на роботу імунної системи, тому її споживання може призвести до посилення симптомів аутоімунних захворювань. Серед них можуть такі як:

вовчак;

розсіяний склероз;

ревматоїдний артрит.

Знижує згортання крові

Ці водорості володіють антикоагулянтним ефектом. Тобто, ця добавка погіршує згортання крові, а це може стати причиною утворення внутрішніх кровотеч.



Перед тим, як почати приймати цю добавку – проконсультуйтеся з лікарем / Фото organicguide

Алергія

Спіруліна може викликати алергічну реакцію. А для деяких людей – це може призвести до фатальних наслідків.

Люди, які мають схильність до алергічних реакцій, мають бути обережні та проконсультуватися зі своїм лікарем.

Зауважимо, перед тим, як почати вживати цю добавку, важливо ретельно вивчити позитивний і негативний вплив на організм. А також обов’язково проконсультуватися з лікарем і здати аналізи.

Індивідуальна непереносність

Наприклад, нудота від смаку або запаху спіруліни.

Як використовувати спіруліну

Спіруліну можна використовувати не тільки як харчову добавку. Ці водорості активно використовують у домашньому догляді за шкірою.

Маска від зморшок

Інгредієнти:

1 яєчний жовток;

2 чайні ложки молока;

0,5 чайної ложки рослинної олії;

1 таблетка чи щіпочка спіруліни;

картопляний крохмаль.

Спосіб приготування

Жовток, молоко, олія та спіруліну з’єднати та перемішати до однорідності. Поступово додайте крохмаль.

Маска повинна бути кремоподібної консистенції.



Маски для обличчя зі спіруліни дуже корисні / Фото goodhouse.com.ua

Маска зі спіруліни та желатину

Інгредієнти:

2 грами порошку спіруліни (або 4 таблетки);

2 столові ложки води;

0,5 чайної ложки лимонного соку;

2 краплі вітаміну А;

2 чайні ложки желатину;

0,25 склянки кип’яченої води.

Спосіб приготування

Желатиновий порошок заливаємо водою кімнатною температури, та залишаємо на 30 хвилин.

До порошку спіруліни додаємо воду та перемішуємо в кашу. У цю масу ми вливаємо лимонний сік та вітамін А. Після того, як желатин набух, змішуємо всі інгредієнти разом. Маска готова для використання.

Використовувати маски тільки після консультації з лікарем і перевірки всіх інгредієнтів на алергію.