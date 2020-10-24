Яка користь та небезпека від спіруліни: що потрібно знати
Усі говорять про користь добавки під назвою спіруліна. Але не для всіх вона є корисною. У деяких людей вона може викликати алергічну реакцію і призвести до фатальних наслідків. Про те, що таке спіруліна – читайте в нашому матеріалі.
Спіруліна – це водорості. Перші про користь цього продукту дізналися ацтеки, тому активно вживали її в їжу. У сучасному світі найбільшу популярність спіруліна отримала на Заході. Там її використовують для зміцнення імунітету, зазначає 24 канал.
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Корисні властивості спіруліни
- Спіруліна – є джерелом антиоксидантів, які перешкоджають пошкодженню клітин. Один із головних активних компонентів порошку є фікоціан. Саме завдяки йому спіруліна має синьо-зелений колір.
- Ця харчова добавка зменшує рівень холестерину в крові та тригліцеридів, паралельно збільшуючи кількість "корисного" холестерину.
- Спіруліна ефективна у боротьбі з артеріальним тиском. 4 – 5 грамів цих водоростей на добу допоможуть стабілізувати тиск.
- Алергічний риніт характеризується запаленням носових проходів, а ось спіруліна допомагає усунути симптоми риніту.
- Спіруліну використовують як засіб від анемії. Щодо цього твердження, то дослідження проводилось лише один раз. У ньому взяли участь 40 осіб похилого віку. Вчені встановили, що щоденне вживання спіруліни може збільшити рівень гемоглобіну і кількість еритроцитів.
- М’язова втома виникає через окислювальне пошкодження, а ось спіруліна здатна поліпшити стан людини та мінімізувати збиток від цього процесу.
Спіруліна – це водорості / Фото pinterest
Добова норма добавки
Для дорослої людини добова норма становить 7 грамів. У цій кількості міститься:
- білок;
- вітаміни В1, В2, В3;
- мідь;
- залізо.
Калорійність цього обсягу дорівнює 20 калорій, а кількість вуглеводів – 1,7 грама.
Як вживати спіруліну
Таблетки
Якщо вам не до вподоби смак продукту, то спіруліна в таблетках для вас ідеальний варіант. Але потрібно враховувати той факт, що при механічному пресуванні частина корисних властивостей втрачається.
Таблетки чи порошок – обирати вам / Фото kp.ua
Порошок
Спіруліна в порошку додається до різних коктейлів і інших продуктів. Також деякі її розводять з водою, або приймають окремо.
Негативні наслідки від вживання спіруліни
Спіруліна належить до безпечних харчових добавок, але її вживання може вплинути негативно на здоров’я деяких людей.
З побічних ефектів від спіруліни спостерігаються такі:
- Можливе забруднення токсинами
Спіруліна видобувається з природних джерел. Тому існує ризик того, що водорості, одержувані з водойми, можуть містити токсини.
- Аутоімунні захворювання
Спіруліна позитивно впливає на роботу імунної системи, тому її споживання може призвести до посилення симптомів аутоімунних захворювань. Серед них можуть такі як:
- вовчак;
- розсіяний склероз;
- ревматоїдний артрит.
- Знижує згортання крові
Ці водорості володіють антикоагулянтним ефектом. Тобто, ця добавка погіршує згортання крові, а це може стати причиною утворення внутрішніх кровотеч.
Перед тим, як почати приймати цю добавку – проконсультуйтеся з лікарем / Фото organicguide
- Алергія
Спіруліна може викликати алергічну реакцію. А для деяких людей – це може призвести до фатальних наслідків.
Люди, які мають схильність до алергічних реакцій, мають бути обережні та проконсультуватися зі своїм лікарем.
- Індивідуальна непереносність
Наприклад, нудота від смаку або запаху спіруліни.
Як використовувати спіруліну
Спіруліну можна використовувати не тільки як харчову добавку. Ці водорості активно використовують у домашньому догляді за шкірою.
Маска від зморшок
Інгредієнти:
- 1 яєчний жовток;
- 2 чайні ложки молока;
- 0,5 чайної ложки рослинної олії;
- 1 таблетка чи щіпочка спіруліни;
- картопляний крохмаль.
Спосіб приготування
Жовток, молоко, олія та спіруліну з’єднати та перемішати до однорідності. Поступово додайте крохмаль.
Маска повинна бути кремоподібної консистенції.
Маски для обличчя зі спіруліни дуже корисні / Фото goodhouse.com.ua
Маска зі спіруліни та желатину
Інгредієнти:
- 2 грами порошку спіруліни (або 4 таблетки);
- 2 столові ложки води;
- 0,5 чайної ложки лимонного соку;
- 2 краплі вітаміну А;
- 2 чайні ложки желатину;
- 0,25 склянки кип’яченої води.
Спосіб приготування
Желатиновий порошок заливаємо водою кімнатною температури, та залишаємо на 30 хвилин.
До порошку спіруліни додаємо воду та перемішуємо в кашу. У цю масу ми вливаємо лимонний сік та вітамін А. Після того, як желатин набух, змішуємо всі інгредієнти разом. Маска готова для використання.