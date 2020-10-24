Все говорят о пользе добавки под названием спирулина. Но не для всех она полезна. У некоторых людей она может вызвать аллергическую реакцию и привести к фатальным последствиям. О том, что такое спирулина – читайте в нашем материале.

Спирулина – это водоросли. Первые о пользе этого продукта узнали ацтеки, поэтому активно употребляли ее в пищу. В современном мире наибольшую популярность спирулина получила на Западе. Там ее используют для укрепления иммунитета, отмечает 24 канал.

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Полезные свойства спирулины

Спирулина – является источником антиоксидантов, которые препятствуют повреждению клеток. Один из главных активных компонентов порошка является фикоциан. Именно благодаря ему спирулина имеет сине-зеленый цвет.

Эта пищевая добавка уменьшает уровень холестерина в крови и триглицеридов, параллельно увеличивая количество "полезного" холестерина.

Спирулина эффективна в борьбе с артериальным давлением. 4 – 5 граммов этих водорослей на сутки помогут стабилизировать давление.

Аллергический ринит характеризуется воспалением носовых проходов, а вот спирулина помогает устранить симптомы ринита.

Спирулину используют как средство от анемии. Что касается этого утверждения, то исследование проводилось только один раз. В нем приняли участие 40 человек пожилого возраста. Ученые установили, что ежедневное употребление спирулины может увеличить уровень гемоглобина и количество эритроцитов.

Мышечная усталость возникает из-за окислительного повреждения, а вот спирулина способна улучшить состояние человека и минимизировать ущерб от этого процесса.



Спирулина – это водоросли / Фото pinterest

Суточная норма добавки

Для взрослого человека суточная норма составляет 7 граммов. В этом количестве содержится:

белок;

витамины В1, В2, В3;

медь;

железо.

Калорийность этого объема равна 20 калориям, а количество углеводов – 1,7 грамма.

Как употреблять спирулину

Таблетки

Если вам не по нраву вкус продукта, то спирулина в таблетках для вас идеальный вариант. Но нужно учитывать тот факт, что при механическом прессовании часть полезных свойств теряется.



Таблетки или порошок – выбирать вам / Фото kp.ua

Порошок

Спирулина в порошке добавляется к различным коктейлям и другим продуктам. Также некоторые ее разводят с водой, или принимают отдельно.

Негативные последствия от употребления спирулины

Спирулина относится к безопасным пищевым добавкам, но ее употребление может повлиять негативно на здоровье некоторых людей.

Из побочных эффектов от спирулины наблюдаются следующие:

Возможное загрязнение токсинами

Спирулина добывается из природных источников. Поэтому существует риск того, что водоросли, получаемые из водоема, могут содержать токсины.

Аутоиммунные заболевания

Спирулина положительно влияет на работу иммунной системы, поэтому ее потребление может привести к усилению симптомов аутоиммунных заболеваний. Среди них могут такие, как:

волчанка;

рассеянный склероз;

ревматоидный артрит.

Снижает свертываемость крови

Эти водоросли обладают антикоагулянтным эффектом. То есть, эта добавка ухудшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования внутренних кровотечений.



Перед тем, как начать принимать эту добавку – проконсультируйтесь с врачом / Фото organicguide

Аллергия

Спирулина может вызвать аллергическую реакцию. А для некоторых людей – это может привести к фатальным последствиям.

Люди, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, должны быть осторожны и проконсультироваться со своим врачом.

Заметим, перед тем, как начать употреблять эту добавку, важно тщательно изучить положительное и отрицательное влияние на организм. А также обязательно проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

Индивидуальная непереносимость

Например, тошнота от вкуса или запаха спирулины.

Как использовать спирулину

Спирулину можно использовать не только как пищевую добавку. Эти водоросли активно используют в домашнем уходе за кожей.

Маска от морщин

Ингредиенты:

1 яичный желток;

2 чайные ложки молока;

0,5 чайной ложки растительного масла;

1 таблетка или щепотка спирулины;

картофельный крахмал.

Способ приготовления

Желток, молоко, масло и спирулину соединить и перемешать до однородности. Постепенно добавьте крахмал.

Маска должна быть кремообразной консистенции.



Маски для лица из спирулины очень полезны / Фото goodhouse.com.ua

Маска из спирулины и желатина

Ингредиенты:

2 грамма порошка спирулины (или 4 таблетки);

2 столовые ложки воды;

0,5 чайной ложки лимонного сока;

2 капли витамина А;

2 чайные ложки желатина;

0,25 стакана кипяченой воды.

Способ приготовления

Желатиновый порошок заливаем водой комнатной температуры, и оставляем на 30 минут.

К порошку спирулины добавляем воду и перемешиваем в кашу. В эту массу мы вливаем лимонный сок и витамин А. После того, как желатин набух, смешиваем все ингредиенты вместе. Маска готова для использования.

Использовать маски только после консультации с врачом и проверки всех ингредиентов на аллергию.