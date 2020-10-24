Какая польза и опасность от спирулины: что нужно знать
Все говорят о пользе добавки под названием спирулина. Но не для всех она полезна. У некоторых людей она может вызвать аллергическую реакцию и привести к фатальным последствиям. О том, что такое спирулина – читайте в нашем материале.
Спирулина – это водоросли. Первые о пользе этого продукта узнали ацтеки, поэтому активно употребляли ее в пищу. В современном мире наибольшую популярность спирулина получила на Западе. Там ее используют для укрепления иммунитета, отмечает 24 канал.
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Полезные свойства спирулины
- Спирулина – является источником антиоксидантов, которые препятствуют повреждению клеток. Один из главных активных компонентов порошка является фикоциан. Именно благодаря ему спирулина имеет сине-зеленый цвет.
- Эта пищевая добавка уменьшает уровень холестерина в крови и триглицеридов, параллельно увеличивая количество "полезного" холестерина.
- Спирулина эффективна в борьбе с артериальным давлением. 4 – 5 граммов этих водорослей на сутки помогут стабилизировать давление.
- Аллергический ринит характеризуется воспалением носовых проходов, а вот спирулина помогает устранить симптомы ринита.
- Спирулину используют как средство от анемии. Что касается этого утверждения, то исследование проводилось только один раз. В нем приняли участие 40 человек пожилого возраста. Ученые установили, что ежедневное употребление спирулины может увеличить уровень гемоглобина и количество эритроцитов.
- Мышечная усталость возникает из-за окислительного повреждения, а вот спирулина способна улучшить состояние человека и минимизировать ущерб от этого процесса.
Спирулина – это водоросли / Фото pinterest
Суточная норма добавки
Для взрослого человека суточная норма составляет 7 граммов. В этом количестве содержится:
- белок;
- витамины В1, В2, В3;
- медь;
- железо.
Калорийность этого объема равна 20 калориям, а количество углеводов – 1,7 грамма.
Как употреблять спирулину
Таблетки
Если вам не по нраву вкус продукта, то спирулина в таблетках для вас идеальный вариант. Но нужно учитывать тот факт, что при механическом прессовании часть полезных свойств теряется.
Таблетки или порошок – выбирать вам / Фото kp.ua
Порошок
Спирулина в порошке добавляется к различным коктейлям и другим продуктам. Также некоторые ее разводят с водой, или принимают отдельно.
Негативные последствия от употребления спирулины
Спирулина относится к безопасным пищевым добавкам, но ее употребление может повлиять негативно на здоровье некоторых людей.
Из побочных эффектов от спирулины наблюдаются следующие:
- Возможное загрязнение токсинами
Спирулина добывается из природных источников. Поэтому существует риск того, что водоросли, получаемые из водоема, могут содержать токсины.
- Аутоиммунные заболевания
Спирулина положительно влияет на работу иммунной системы, поэтому ее потребление может привести к усилению симптомов аутоиммунных заболеваний. Среди них могут такие, как:
- волчанка;
- рассеянный склероз;
- ревматоидный артрит.
- Снижает свертываемость крови
Эти водоросли обладают антикоагулянтным эффектом. То есть, эта добавка ухудшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования внутренних кровотечений.
Перед тем, как начать принимать эту добавку – проконсультируйтесь с врачом / Фото organicguide
- Аллергия
Спирулина может вызвать аллергическую реакцию. А для некоторых людей – это может привести к фатальным последствиям.
Люди, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, должны быть осторожны и проконсультироваться со своим врачом.
- Индивидуальная непереносимость
Например, тошнота от вкуса или запаха спирулины.
Как использовать спирулину
Спирулину можно использовать не только как пищевую добавку. Эти водоросли активно используют в домашнем уходе за кожей.
Маска от морщин
Ингредиенты:
- 1 яичный желток;
- 2 чайные ложки молока;
- 0,5 чайной ложки растительного масла;
- 1 таблетка или щепотка спирулины;
- картофельный крахмал.
Способ приготовления
Желток, молоко, масло и спирулину соединить и перемешать до однородности. Постепенно добавьте крахмал.
Маска должна быть кремообразной консистенции.
Маски для лица из спирулины очень полезны / Фото goodhouse.com.ua
Маска из спирулины и желатина
Ингредиенты:
- 2 грамма порошка спирулины (или 4 таблетки);
- 2 столовые ложки воды;
- 0,5 чайной ложки лимонного сока;
- 2 капли витамина А;
- 2 чайные ложки желатина;
- 0,25 стакана кипяченой воды.
Способ приготовления
Желатиновый порошок заливаем водой комнатной температуры, и оставляем на 30 минут.
К порошку спирулины добавляем воду и перемешиваем в кашу. В эту массу мы вливаем лимонный сок и витамин А. После того, как желатин набух, смешиваем все ингредиенты вместе. Маска готова для использования.