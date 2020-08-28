З 2021 року у Новій Зеландії планують випускати м'ясо з конопель. Для виробництва хочуть використовувати новозеландську марихуану.

Новозеландський виробник альтернативних білків Sustainable Foods анонсував м'ясо на основі конопель під маркою The Craft Meat Co. Це відомий бренд, який надає рослинну альтернативу м'ясним напівфабрикатам, повідомляє Food Navigator.

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Виробники зазначають, що у більшості їхніх продуктів і так є конопля. Але відтепер вона стане основним компонентом. За словами співзасновника компанії, у цьому рослинному м'ясі буде ще більше білків, ніж у тваринному.

У більшості наших продуктів і так міститься конопля через її поживної цінності, але в новому аналогу м'яса вона стане основним компонентом,

– сказав співзасновник Sustainable Foods Кіран Рей.

Готовий продукт хочуть продавати в паперовому пакуванні. Ціна такого конопляного м'яса поки невідома, але Рей пообіцяв не завищувати ціну. Він запевняє, що люди середнього класу (за мірками Нової Зеландії) точно зможуть собі його дозволити.

Яке конопляне м'ясо на смак?

Кажуть, що за смаком конопляне м'ясо подібне на куряче. І у кулінарному плані воно також не відстає, адже його можна смажити, подрібнювати, додавати в бургери та готувати будь-яким іншим звичним способом.