С 2021 года в Новой Зеландии планируют выпускать мясо из конопли. Для производства хотят использовать новозеландскую марихуану.

Новозеландский производитель альтернативных белков Sustainable Foods анонсировал мясо на основе конопли под маркой The Craft Meat Co. Это известный бренд, который предоставляет растительную альтернативу мясным полуфабрикатам, сообщает Food Navigator.

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Производители отмечают, что в большинстве их продуктов итак есть конопля. Но отныне она станет основным компонентом. По словам соучредителя компании, в этом растительном мясе будет еще больше белков, чем в животном.

В большинстве наших продуктов итак содержится конопля из-за ее питательной ценности, но в новом аналоге мяса она станет основным компонентом,

– сказал соучредитель Sustainable Foods Киран Рей.

Готовый продукт хотят продавать в бумажной упаковке. Цена такого конопляного мяса пока неизвестна, но Рэй пообещал не завышать цену. Он уверяет, что люди среднего класса (по меркам Новой Зеландии) точно смогут себе его позволить.

Какое конопляное мясо на вкус?

Говорят, что по вкусу конопляное мясо похоже на куриное. И в кулинарном плане оно тоже не отстает, так как его можно жарить, измельчать, добавлять в бургеры и готовить любым другим привычным способом.