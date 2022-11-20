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Спочатку експерти збуджували центр винагороди, потім – пригнічували, а потім – повертали у звичний стан, тобто врівноважували його. Після кожного етапу учасники слухали улюблену музику. Потім вчені вимірювали їхню мозкову активність, використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ).

Раніше вчені вже з'ясували, що задоволення викликане музикою активує шляхи винагороди в головному мозку. У цьому експерименті фахівцям вдалося виявити тимчасову динаміку цієї схеми.

Мозок стимулює відділи мозку, які відповідають за задоволення

Результат показав, що рівень задоволення змінювався залежно від стимуляції. Порушення центру винагороди суб'єктивно призводило до посилення почуття насолоди, коли добровольці слухали улюблену музику. Зворотний ефект спостерігався під час пригнічення активності центру.

Зміни пов'язані із залученням фронто-стріарних шляхів, які беруть участь у формуванні задоволення. Вважається, що ці шляхи активуються і після прийому алкоголю.