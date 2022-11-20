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Сначала эксперты возбуждали центр вознаграждения, затем – подавляли, а затем – возвращали в обычное состояние, то есть уравновешивали его. После каждого этапа участники слушали любимую музыку. Затем ученые измеряли их мозговую активность, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ).

Ранее ученые уже выяснили, что удовольствие, вызванное музыкой, активирует пути вознаграждения в головном мозге. В этом опыте специалистам удалось найти временную динамику данной схемы.

Мозг стимулирует отделы мозга, отвечающие за удовольствие

Результат показал, что уровень удовольствия изменялся в зависимости от стимуляции. Нарушение центра вознаграждения субъективно приводило к усилению чувства удовольствия, когда добровольцы слушали любимую музыку. Обратный эффект наблюдался при подавлении активности центра.

Изменения связаны с привлечением фронто-стриарных путей, участвующих в формировании удовольствия. Считается, что эти пути активируются после приема алкоголя.