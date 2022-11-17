Проблема потери слуха

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 430 миллионов человек во всем мире страдают от потери слуха. Молодые люди особенно уязвимы из-за использования наушников.

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Ранее опубликованные исследования показывают, что люди часто выбирают уровень громкости в наушниках 105 дБ, в то время как средний уровень звука в развлекательных заведениях колеблется от 104 до 112 дБ, что превышает допустимые уровни (80 дБ для взрослых; 75 дБ для детей).

Ученые пересмотрели 33 исследования, в которых приняло участие 19 046 человек. Исследователи также оценили глобальное количество людей, которые могут рисковать потерять слух, учитывая ориентировочное количество людей от 12 до 34 лет в 2022 году (2,8 миллиарда).

Многие молодые люди могут потерять слух

Анализ показывает, что опасные практики прослушивания и посещения громких развлекательных заведений распространены во всем мире – 24% и 48%, соответственно, среди подростков и молодежи.

Основываясь на этих цифрах, исследователи подсчитали, что глобальное количество молодежи, которые могут рисковать потерей слуха в результате, колеблется от 0,67 до 1,35 миллиарда.

Исследователи отмечают, что правительства по всему миру должны срочно определить приоритеты политики "безопасного прослушивания" для защиты здоровья слуха.