К ХГИ относят некоторые воспалительные и аутоиммунные реакции. Исследование подтверждает, что состояние пациенток при таких болезнях обычно может стать лучше после удаления имплантата. В работе подробно сравнивается состояние пациенток до и после удаления.

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Новое исследование грудных имплантов

Ученые провели анализ историй болезни 750 пациенток, перенесших удаление имплантатов по поводу ХГИ в течение двух лет после их установления. Они выбрали случаи, когда обе операции (установки и удаления) проводил один врач, чтобы проще отследить динамику симптомов.

Авторы исследования обнаружили, что 11 распространенных симптомов ХГИ становились более легкими после того, как имплантаты удаляли. Эти симптомы включали боль в груди, потеря волос, раздражение кожи, затруднение дыхания, нарушение памяти, боль в мышцах и костях.

Удаление имплантов уменьшает отрицательные симптомы

Исследование не дает стопроцентных доказательств того, что эти инородные объекты (имплантаты) становятся причиной тяжелых патологий. Но работа показывает, что симптомы ХДИ реагируют на удаление имплантатов. Также она подтверждает, что имплантаты могут вызвать сильное воспаление.

Наибольшее облегчение после удаления имплантатов ощущали пациентки, страдавшие болью в груди и мышцах, затруднение дыхания. Ученые считают, что это подтверждает вовлечение иммунной системы в развитие патологий. Тип имплантата почти не имел значения: организм реагировал примерно одинаково.