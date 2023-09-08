Вообще термин "поливитамины" относятся к сочетанию двух или более витаминов. Но чаще всего это 7 – 10 самых распространенных витаминов (А, В1, В2, В6, В12, С, Е, фолиевая кислота), к которым добавляются различные микроэлементы (железо, кальций, цинк, магний).

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Какие витамины нужны беременным

Фолиевая кислота – главный витамин для профилактики дефектов нервной трубки у плода. Ее иногда называют витамином В9 или фолатами.

Дефекты нервной трубки – серьезные патологии головного и спинного мозга, а также черепа и позвоночника, которые могут повлиять на развитие ребенка. К ним относятся, например, аненцефалия (отсутствие больших полушарий головного мозга) или спина бифида – расщепление позвоночника. Дефекты нервной трубки возникают примерно в 1 случае беременности с 1000, при этом доказано, что прием фолиевой кислоты значительно снижает риск их развития.

Поскольку формирование нервной трубки происходит на первых неделях беременности, когда женщина может даже не знать о своем состоянии, фолиевую кислоту рекомендуют пить всем девушкам и женщинам репродуктивного возраста в количестве 400 мкг/сутки в качестве дополнения к содержащимся в пище фолатам. Если же у женщины уже были предыдущие беременности с дефектами нервной трубки у плода, ей рекомендуется принимать еще большую дозу – 4000 мкг или 4 мг/сут за месяц до запланированной беременности и еще три месяца после ее наступления.

Витамин D – согласно последним исследованиям, он значительно снижает риск:

преэклампсии – состояние, при котором у беременной женщины повышается давление и нарушается работа почек;

гестационный сахарный диабет;

дефектов зубной эмали у ребенка в будущем

Рекомендации специалистов таковы: если при подготовке к беременности достаточно принимать всего 400 – 600 МЕ витамина D в день, то с ее наступлением дозу лучше увеличить в 10 раз до 4000 МЕ в день.

Правда, в отличие от водорастворимой фолиевой кислоты, витамин D относится к жирорастворимым, следовательно, его прием связан с рисками передозировки. Не следует забывать и о том, что какая-то часть этого витамина появляется в нашей коже под действием солнечных лучей. Поэтому перед началом приема лучше проконсультироваться с лечащим врачом он сможет подобрать оптимальную дозу витамина, исходя из конкретной ситуации.

Какие микроэлементы нужны беременным

Железо. Его дефицит во время беременности действительно является частой проблемой. Из-за роста ребенка и плаценты, беременной женщине требуется больше железа, чем обычно. Особенно остро этот вопрос стоит в третьем триместре, когда темп роста ребенка максимальный. Если железа недостаточно, организм обычно жертвует своими запасами, а не нарушает развитие плода. В результате у женщины может развиться железодефицитное состояние.

Однако не стоит принимать железо во время беременности профилактически – если у вас нет его недостатка, дополнительный прием будет бесполезным или даже опасным. Только врач может назначить эти препараты при показаниях.

Кальций – еще один микроэлемент, широко распространённый в витаминных комплексах. Всем известно, что именно кальций делает кости крепкими, а это важно для организма развивающегося ребенка. Правда, существующие исследования не обнаружили значительного вклада кальция как пищевой добавки в плотность костей у детей после рождения. Мнение о том, что прием кальция снижает риск преэклампсии у беременных женщин, тоже не нашла подтверждения.