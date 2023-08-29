Основной минус плавания в природных водоемах – отнюдь не температура воды. Нужно отнестись с особым вниманием к выбору места – оно должно быть проверено.

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Официальное разрешение на купание означает, что специализированные службы взяли пробу воды, проверили дно и дали заключение о том, что водоем пригоден для купания людей. Озера и реки, не прошедшие проверку, могут угрожать травмами, порезами и возникновением инфекционных заболеваний, например, при случайном глотании воды.

Польза холодной воды для беременных

Купание в холодной воде во время беременности повышает адаптационные способности организма в стрессовой ситуации. Вероятно, именно это упрощает состояние во время родов и снижает риск осложнений. Мы рекомендуем соблюдать несколько правил при купании в открытых водоемах:

Прислушивайтесь к своим ощущениям. Сама по себе холодная вода не нанесет вреда ни матери, ни ребенку. Идею, что холод является причиной развития простудных заболеваний, современная наука давно отодвинула. Но мерзнуть все равно не стоит: это снижает устойчивость организма к возбудителям инфекций.

Не заплывайте на глубину. Резкий перепад температуры или погрузка мышц может спровоцировать судороги.

Будьте рядом с кем-нибудь. Если вам что-нибудь понадобится, важно иметь возможность попросить о помощи.

Плавание – отличный досуг и наиболее безопасный для беременной женщины вариант физической активности. Не стоит себе в нем отказывать, если у вас нет такого совета от врача.

Что нельзя делать во время беременности

От чего на самом деле стоит удержаться во время беременности:

курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ;

употребление сырой рыбы и мяса с кровью;

избытка кофеина–- суточная доза не должна превышать 200 мг, это примерно 1 – 2 чашки кофе;

контакт с химикатами;

травмоопасных видов физической активности, например катание на велосипеде, лыжах, сноуборде, самокате, верховой езде.

Другие возможные ограничения носят индивидуальный характер и должны обсуждаться с врачом.

Беременность – особое состояние организма женщины, а не болезнь. От большей части привычных радостей не нужно отказываться. Для поддержания хорошего психологического состояния будущей мамы важно сохранить комфортный для женщины образ жизни.