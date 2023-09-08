Взагалі термін “полівітаміни” належать до поєднання двох або більше вітамінів. Але найчастіше це 7 – 10 найпоширеніших вітамінів (А, В1, В2, В6, В12, С, Е, фолієва кислота), до яких додаються різні мікроелементи (залізо, кальцій, цинк, магній).

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Які вітаміни потрібні вагітним

Фолієва кислота – головний вітамін для профілактики дефектів нервової трубки у плода. Її також іноді називають вітаміном В9 чи фолатами.

Дефекти нервової трубки – серйозні патології головного та спинного мозку, а також черепа та хребта, які можуть сильно вплинути на розвиток дитини. До них належать, наприклад, аненцефалія (відсутність великих півкуль головного мозку) або спина біфіда – розщеплення хребта. Дефекти нервової трубки виникають приблизно в 1 випадку вагітності з 1000 при цьому доведено, що прийом фолієвої кислоти значно знижує ризик їхнього розвитку.

Оскільки формування нервової трубки відбувається на перших тижнях вагітності, коли жінка може навіть не знати про свій стан, фолієву кислоту рекомендують пити всім дівчатам та жінкам репродуктивного віку в кількості 400 мкг/добу як доповнення до фолатів, які містяться в їжі. Якщо ж у жінки вже були попередні вагітності з дефектами нервової трубки у плода, їй рекомендується приймати ще більшу дозу - 4000 мкг або 4 мг на добу за місяць до запланованої вагітності і ще три місяці після її настання.

Вітамін D – згідно з останніми дослідженнями, він значно знижує ризик:

прееклампсії – стан, при якому у вагітної жінки підвищується тиск і порушується робота нирок;

гестаційного цукрового діабету;

дефектів зубної емалі у дитини у майбутньому.

Рекомендації фахівців такі: якщо при підготовці до вагітності достатньо приймати всього 400 – 600 МО вітаміну D на день, то з її настанням дозу краще збільшити в 10 разів до 4000 МО на день.

Щоправда, на відміну від водорозчинної фолієвої кислоти, вітамін D відноситься до жиророзчинних, отже, його прийом пов'язаний із ризиками передозування. Не слід забувати і про те, що якась частина цього вітаміну утворюється в нашій шкірі під дією сонячних променів. Тому перед початком прийому краще проконсультуватися з лікарем він зможе підібрати оптимальну дозу вітаміну, виходячи з конкретної ситуації.

Які мікроелементи потрібні вагітним

Залізо. Його дефіцит під час вагітності справді є частою проблемою. Через ріст дитини та плаценти, вагітній жінці потрібно більше заліза, ніж зазвичай. Особливо гостро це питання стоїть у третьому триместрі, коли темпи росту дитини максимальні. Якщо заліза недостатньо, організм зазвичай жертвує власними запасами, а не порушує розвиток плода. У результаті в жінки може розвинутися залізодефіцитний стан.

Однак не варто приймати залізо під час вагітності профілактично – якщо у вас немає його нестачі, додатковий прийом буде марним або навіть небезпечним. Тільки лікар може призначити ці препарати за наявності показань.

Кальцій – ще один мікроелемент, широко розповсюджений у вітамінних комплексах. Всім відомо, що саме кальцій робить кістки міцними, а це важливо для організму дитини, яка розвивається. Правда, існуючі дослідження не знайшли значного внеску кальцію як харчової добавки у щільність кісток у дітей після народження. Думка про те, що прийом кальцію знижує ризик прееклампсії у вагітних жінок, також не знайшла підтвердження.