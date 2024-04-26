Про це свідчить дослідження, яке провели вчені з Університету Норвезької науково-технічної академії (NTNU). Висновки роботи опубліковано в журналі Environmental Science & Technology.

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Дослідницька команда виявила 9936 різних хімічних речовин у пластикових продуктах, які використовують в упаковках харчових продуктів. Дослідження охоплює 36 різних пластикових виробів із 5 країн: США, Великої Британії, Південної Кореї, Німеччини та Норвегії.

"У більшості цих пластикових виробів виявили хімічні речовини, які можуть впливати на гормональний баланс і обмін речовин", — зазначив професор Мартін Вагнер із NTNU.

Небезпеки впливу пластику на гормональну систему

Секреція гормонів і обмін речовин виконують надважливі функції в життєдіяльності організму.

Під час другого етапу дослідження вчені вивчали вплив різних пластикових хімікатів на рецептори, що пов'язані з G-білком (цей білок бере участь у передачі сигналів в організмі).

Важливо! У ході аналізу та співставлення різних комбінацій пластикових хімікатів, дослідники виявили 11 комбінацій, які здатні впливати на рецептори.

Наші дані свідчать, що пластик може містити токсичні хімікати і впливати на передачу сигналів в організмі. Тобто, слід серйозно задуматись над тим, аби змінити дизайн пластику таким чином, щоб зробити його безпечнішим,

– наголосив Вагнер.

Чому пластик досі використовують

Раніше вважалося, що хімічні речовини здатні залишатись зв'язаними в пластику і не вимиваються під час контакту з водою. Втім, кілька років тому, учені довели, що більшість пластикових виробів вимивають хімічні речовини під час занурення у воду. Фактично, вони виявили, що пластик може впливати на здоров'я людини.

І оскільки пластик містить величезну кількість різноманітних хімічних речовин, вчені досі можуть ідентифікувати лише частину з них. Тобто, по факту сучасна наука все ще має досить обмежені дані щодо впливу більшості цих хімічних сполук на наші організми.