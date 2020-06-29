Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають здавати ЗНО в Україні, можуть не проходити обсервацію.

Про це Максим Степанов розповів на ранковому брифінгу 29 червня, пише Здоров'я 24.

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У нас самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити виключно діти, які приїжджають здавати ЗНО або вступати до українських ВНЗ з тимчасово окупованих територій,

– наголосив голова МОЗ.

Він додав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЛР і воно виявилося негативним.

Обсервація – що це? Це один зі шляхів виходу з карантину – спеціальні обмежувальні заходи, які застосовують для запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб.



Людина перебуває в обсервації/ізоляції термін, який характерний певній хворобі, у випадку коронавірусу, інкубаційний період – 14 днів.



Чим самоізоляція відрізняється від обсервації/Інфографіка 24 Каналу