Могут ли дети из временно оккупированных территорий не проходить обсервацию в Украине
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО в Украине, могут не проходить обсервацию.
Об этом Максим Степанов рассказал на утреннем брифинге 29 июня, пишет Здоровье 24.
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У нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или вступать в украинские вузы из временно оккупированных территорий,
– подчеркнул глава Минздрава.
Он добавил, что на последнем заседании Кабмина позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследования методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.
Это один из путей выхода из карантина – специальные ограничительные меры, применяемые для предотвращения распространения опасных инфекционных болезней.
Человек находится в обсервации/изоляции срок, который характерен определенной болезни, в случае коронавируса, инкубационный период – 14 дней.
Чем самоизоляция отличается от обсервации / Инфографика 24 канала