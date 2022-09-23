Яка їжа може впливати на акне

Але це не означає, що зв'язку між харчуванням та прищами зовсім немає. Є деякі дані про те, що дієта зі зниженим глікемічним індексом зменшує кількість висипань. Це означає, що, якщо їсти менше солодкого та швидких вуглеводів, можливо, прищів буде менше.

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Вчені припускають, що різкі стрибки рівня цукру в крові призводять до підвищеного виробництва шкірного сала та посилення запалення. Інший теоретичний тригер акне – це коров'яче молоко. Аналіз спостережних досліджень підтверджує, що ті, хто має в раціоні його більше, частіше страждають від прищів. Знову ж таки, це не означає, що молоко викликає у всіх прищі.

Імовірність того, що саме ваша шкіра реагує на молоко, досить низька. Але якщо ви страждаєте від акне, можна спробувати відмовитись від коров'ячого молока приблизно на три тижні. Якщо помітний ефект, можна змінити свій раціон. Варто пам'ятати, що акне дієтою не вилікувати, але можна знизити ризики.

Як зменшити ризик прищів

Якщо прищі виникають рідко і не дуже турбують, можна спробувати розібратися самостійно за допомогою правильного догляду.

вмиватися двічі на день м'яким засобом та теплою водою;

використовувати засоби з бензоїл пероксидом та адапаленом;

використовувати некомедогенну косметику, тобто ту, яка не забиває пори;

уникати механічного подразнення шкіри, наприклад, від притисненого до щоки телефону або шарфа, що натирає шию;

не видавлювати прищі.

Якщо правильний догляд не допомагає, а прищі непокоять, варто звернутися до лікаря. Від акне є ефективне лікування, але його потрібно правильно підібрати. Воно подіє не відразу: зазвичай потрібно не менше чотирьох тижнів, щоб побачити покращення.