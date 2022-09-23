Какая пища может влиять на акне

Но это не значит, что связи между питанием и прыщами совсем нет. Есть некоторые данные о том, что диета с пониженным гликемическим индексом уменьшает количество высыпаний. Это означает, что, если есть меньше сладких и быстрых углеводов, возможно, прыщей будет меньше.

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Ученые предполагают, что резкие скачки уровня сахара в крови приводят к повышенному производству кожного сала и усилению воспаления. Другой теоретический триггер акне – это коровье молоко. Анализ наблюдательных исследований подтверждает, что те, кто имеет в рационе больше, чаще страдают от прыщей. Опять это не означает, что молоко вызывает у всех прыщи.

Вероятность того, что именно ваша кожа реагирует на молоко, достаточно низка. Но если вы страдаете от акне, можно попытаться отказаться от коровьего молока примерно на три недели. Если можно заметить эффект, можно изменить свой рацион. Следует помнить, что акне диетой не вылечить, но можно снизить риски.

Как уменьшить риск прыщей

Если прыщи возникают редко и не очень беспокоят, можно попытаться разобраться самостоятельно с помощью правильного ухода.

умываться дважды в день мягким средством и теплой водой;

использовать средства с бензоил пероксидом и адапаленом;

использовать некомедогенную косметику, то есть ту, которая не забивает поры;

избегать механического раздражения кожи, например, от прижатого к щеке телефона или шарфа, натирающего шею;

не выдавливать прыщи.

Если правильный уход не помогает, а прыщи беспокоят, следует обратиться к врачу. От акне есть эффективное лечение, но его нужно правильно подобрать. Оно подействует не сразу: обычно нужно не менее четырех недель, чтобы увидеть улучшение.