В каких случаях заболевания желудка влияют на кожу.

Но связь кожи и ЖКТ действительно при некоторых заболеваниях, но это большая редкость. Например, узловая эритема, которая проявляется в виде красных бугорков на голенях, встречается у 3% пациентов с язвенным колитом и у 8% пациентов с болезнью Крона.

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С герпетиформным дерматитом, вызывающим зудящие шишки и жгучие волдыри, сталкиваются от 10 до 25% пациентов с целиакией. В этих состояниях действительно установлена взаимосвязь. Но такие заболевания встречаются редко.

Но акне, себорейный дерматит, атопический и периоральный дерматит не связаны с желудочно-кишечным трактом, и никакой клинической рекомендации нет информации о необходимости консультации гастроэнтеролога, выполнения УЗИ или гастроскопии.

После не означает в результате

Иногда пациенты сообщают, что если болит живот, появляется акне. Но акне, как и многие другие кожные болезни, может обостряться или идти в ремиссию. И если это совпало с другими симптомами или событиями в жизни, это еще не означает, что есть взаимосвязь.

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта очень часто обостряются из-за стресса, однако при нем могут обостряться и кожные проблемы. То есть разные болезни могут быть связаны со стрессом, а не друг с другом.

Некоторые пациенты отмечают, что после лечения антибиотиками заболеваний желудочно-кишечного тракта улучшается и состояние кожи. Они связывают это с тем, что антибиотик вылечил геликобактериальную инфекцию – ее вызывает бактерия, живущая в желудке, поэтому и кожа стала лучше. Но действительно антибиотики влияют и на бактерии в коже. Поэтому они входят в рекомендации по лечению акне и после них наблюдаются улучшения. А не потому, что человек избавился от инфекции в желудке.

Нам часто хочется найти причину, которую можно устранить, и все будет хорошо. К примеру, "очистить" кишечник или "восстановить" печень, тогда и проблемы с кожей пойдут. Но, к сожалению, это невозможно.