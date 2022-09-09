В яких випадках захворювання шлунку впливають на шкіру

Але зв'язок шкіри та ШКТ дійсно є при деяких захворюваннях, але це велика рідкість. Наприклад, вузлова еритема, яка проявляється у вигляді червоних горбків на гомілках, зустрічається у 3% пацієнтів з виразковим колітом та у 8% пацієнтів із хворобою Крона.

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З герпетиформним дерматитом, який викликає сверблячі гулі та пекучі пухирі, стикаються від 10 до 25% пацієнтів із целіакією. В цих станах дійсно встановлений взаємозв'язок. Але такі захворювання трапляються рідко.

Але акне, себорейний дерматит, атопічний та періоральнний дерматит не пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, і в жодній клінічній рекомендації немає інформації про необхідність консультації гастроентеролога, виконання УЗД чи гастроскопії.

Після не означає внаслідок

Іноді пацієнти повідомляють, що, якщо болить живіт, з'являється акне. Але акне, як і багато інших шкірних хвороб, може загострюватися або йти в ремісію. І якщо це збіглося з іншими симптомами чи подіями у житті, це ще не означає, що є взаємозв'язок.

Симптоми з боку шлунково-кишкового тракту дуже часто загострюються через стрес, проте при ньому можуть загострюватися і шкірні проблеми. Тобто різні хвороби можуть бути пов'язані зі стресом, а не одна з одною.

Деякі пацієнти помічають, що після лікування антибіотиками захворювань шлунково-кишкового тракту покращується і стан шкіри. Вони пов'язують це з тим, що антибіотик вилікував гелікобактерну інфекцію – її викликає бактерія, яка живе в шлунку, тому і шкіра стала кращою. Але насправді антибіотики впливають і на бактерії у шкірі. Тому вони входять до рекомендацій щодо лікування акне і після них спостерігаються поліпшення. А не тому, що людина позбулася інфекції у шлунку.

Нам часто хочеться знайти причину, яку можна усунути, і все буде гаразд. Наприклад, "очистити" кишечник або "відновити" печінку, тоді й проблеми зі шкірою підуть. Але, на жаль, це неможливо.