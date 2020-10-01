На початку пандемії з полиць магазинів практично миттєво зникли усі засоби для дезінфекції рук. Зараз відбувається новий спалах і вони можуть зникнути знову. Тому виникає. питання: а може, санітайзер можна замінити чимось іншим?

Увага відразу привернули відомі всім засоби, часом навіть ті, які й зовсім не призначені для боротьби з вірусами, наприклад мірамістин і хлоргексидин. Була в цьому списку і звичайна горілка, пише cnet.

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Горілка не може замінити антисептик

Центри з контролю захворюваності США (CDC) і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендують використовувати для дезінфекції рук засоби, в яких міститься не менше 60% етанолу (або не менше 70% ізопропілового спирту). У горілці ж міститься всього 40% спирту, що робить обробку марною.

Якщо готового санітайзер для обробки рук немає, можна скористатися інструкцією ВООЗ, де зібрано кілька рецептів виготовлення дезінфекційних засобів.

Важливо розуміти, що санітайзер не замінює миття рук – ним потрібно користуватися, коли немає доступу до води.



Як змінюються руки під час миття / Інфографіка 24 каналу