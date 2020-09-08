Антисептики завжди були необхідними в дорозі або під час прогулянок, коли немає доступу до води та мила. А під час пандемії COVID-19 вони взагалі стали "хітом сезону". Але як обрати правильний антисептик?

Найкращий антисептик той, який має більше спирту та мало інших інгредієнтів. Тож при виборі антисептика необхідно дивитися на склад, повідомляє MedicalXpress.

До теми Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

Не лякайтеся. Адже склад антисептичних засобів для рук насправді досить простий. Згідно з даними ВООЗ та CDC, дезінфекційні засоби для рук повинні мати щонайменше 60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту. Як допоміжні речовини, антисептик може містити стерильну дистильовану воду, перекис водню та гліцерин. Але цих речовин у відсотках повинно бути значно менше, ніж спиртових.



Доторки будуть безпечнішими, якщо в антисептику буде щонайменше 60% спирту / Фото Unsplah

Який антисептик обирати не варто

Уникайте антисептиків з метанолом або 1-пропанолом. Обидві речовини можуть бути високотоксичними.

Представники органів охорони здоров’я також запевняють, що не варто брати засоби для рук, які замінюють спирт бензалконієм хлоридом. Адже він менш ефективний при знищенні певних бактерій та вірусів.

Також фахівці не дуже рекомендують робити антисептики власноруч, адже неправильне поєднання хімічних речовин може бути неефективним або призвести до опіків шкіри.



Як змінюються руки під час миття / Інфографіка 24 каналу