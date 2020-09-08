Антисептики всегда были необходимы в дороге или во время прогулок, когда нет доступа к воде и мылу. А во время пандемии COVID-19 они вообще стали "хитом сезона". Но как выбрать правильный антисептик?

Лучший антисептик тот, который имеет больше спирта и мало других ингредиентов. Поэтому при выборе антисептика необходимо смотреть на состав, сообщает MedicalXpress.

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Не пугайтесь. Ведь состав антисептических средств для рук на самом деле достаточно прост. Согласно данным ВОЗ и CDC, дезинфицирующие средства для рук должны иметь не менее 60% этилового спирта или 70% изопропилового спирта. Как вспомогательные вещества, антисептик может содержать стерильную дистиллированную воду, перекись водорода и глицерин. Но этих веществ в процентах должно быть значительно меньше, чем спиртовых.



Прикосновения будут безопаснее, если в антисептике будет не менее 60% спирта / Фото Unsplah

Какой антисептик выбирать не стоит

Избегайте антисептиков с метанолом или 1-пропанолом. Оба вещества могут быть высокотоксичными.

Представители органов здравоохранения также уверяют, что не стоит брать средства для рук, которые заменяют спирт бензалкония хлоридом. Ведь он менее эффективен при уничтожении определенных бактерий и вирусов.

Также специалисты не очень рекомендуют делать антисептики собственноручно, ведь неправильное сочетание химических веществ может быть неэффективным или привести к ожогам кожи.



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