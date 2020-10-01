В начале пандемии с полок магазинов практически мгновенно исчезли все средства для дезинфекции рук. Сейчас наблюдается новая вспышка и они могут исчезнуть снова. Поэтому возникает. вопрос: а может, санитайзер можно заменить чем-то другим?

Внимание сразу привлекли известные всем средства, порой даже те, которые и вовсе не предназначены для борьбы с вирусами, например мирамистин и хлоргексидин. Была в этом списке и обычная водка, пишет cnet.

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Водка не может заменить антисептик

Центры по контролю заболеваемости США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют использовать для дезинфекции рук средства, в которых содержится не менее 60% этанола (или не менее 70% изопропилового спирта). В водке же содержится всего 40% спирта, что делает обработку бесполезной.

Если готового санитайзера для обработки рук нет, можно воспользоваться инструкцией ВОЗ, где собрано несколько рецептов изготовления дезинфекционных средств.

Важно понимать, что санитайзер не заменяет мытье рук – им нужно пользоваться, когда нет доступа к воде.

Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала