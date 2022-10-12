Трудоголізм призводить до хвороб серця

Щоб покращити методи профілактики серцево-судинних захворювань, вчені досліджують безліч факторів, здатних впливати на них. Нині визнано, що багато характеристик робочого середовища може погіршувати здоров'я серця і судин.

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У світі одна з п'яти осіб працює понад 48 годин на тиждень. Нещодавній систематичний огляд показав, що у тих, хто працює понад 55 годин на тиждень, ризик інсульту вищий на 33%, а ішемічної хвороби серця – на 13% у порівнянні з тими, хто працює стандартну кількість годин (35-40).

Нове дослідження інфаркту

У новому дослідженні канадські вчені вперше оцінили, як багато робочих годин впливає ризик повторного інфаркту. У ньому взяли участь 967 пацієнтів, які проходили лікування інфаркту міокарда в канадських лікарнях у 1995 – 1997 роках. Всі вони були молодші 60 років і збиралися продовжити працювати. Респондентам регулярно ставили питання, щоб зрозуміти, які фактори ризику серцево-судинних хвороб на них впливають.

Понаднормові години підвищують ризик повторного інфаркту

За час спостереження другий інфаркт розвинувся у 21,5% учасників дослідження. У людей, які працювали понад 55 годин на тиждень, друга серцево-судинна катастрофа траплялася приблизно вдвічі частіше, ніж у тих, хто працював 35 – 40 годин.

Повторний інфаркт частіше відбувався у чоловіків і загалом у молодших людей – зазвичай саме вони працювали багато годин. У групі людей, які працювали понад 55 годин, було більше людей, які курили і випили. Багато робочих годин, як правило, було асоційовано з вищим рівнем робочого стресу.