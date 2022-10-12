Трудоголизм приводит к болезням сердца

Чтобы улучшить методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ученые исследуют множество факторов, способных влиять на них. В настоящее время признано, что многие характеристики рабочей среды могут ухудшать здоровье сердца и сосудов.

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В мире один из пяти человек работает более 48 часов в неделю. Недавнее систематическое освидетельствование показало, что у тех, кто работает более 55 часов в неделю, риск инсульта выше на 33%, а ишемической болезни сердца – на 13% по сравнению с теми, кто работает стандартное количество часов (35-40).

Новое исследование инфаркта

В новом исследовании канадские ученые впервые оценили, как много рабочих часов влияет на риск повторного инфаркта. В нем приняли участие 967 пациентов, проходивших лечение инфаркта миокарда в канадских больницах в 1995 – 1997 годах. Все они были младше 60 лет и собирались продолжить работу. Респондентам регулярно задавали вопросы, чтобы понять, какие факторы риска сердечно-сосудистых болезней на них влияют.

Сверхурочные часы повышают риск повторного инфаркта

За время наблюдения второй инфаркт развился у 21,5% участников исследования. У людей, работавших более 55 часов в неделю, вторая сердечно-сосудистая катастрофа случалась примерно вдвое чаще, чем у тех, кто работал 35 – 40 часов.

Повторный инфаркт чаще происходил у мужчин и в целом у младших людей – как правило, именно они работали много часов. В группе людей, работавших более 55 часов, было больше людей, которые курили и выпили. Многие рабочие часы, как правило, были ассоциированы с более высоким уровнем рабочего стресса.