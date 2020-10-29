МОЗ просить виділити 2 мільярди гривень на нову діагностику COVID-19
МОЗ планує ввести новий метод діагностики COVID-19 за допомогою швидких тестів на антигени. Для цього в Міністерстві охорони здоров'я просять виділити близько 2 мільярдів гривень.
Відповідний запит вже зробили до уряду, розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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За його словами, на боротьбу з коронавірусом потрібно 2 мільярди гривень, левова частка з яких піде на цей метод тестування.
Степанов сказав, що в такий спосіб хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.
Зазначимо, що нині, за словами МОЗ, від 30-40% ПЛР-тестів дають неправильний результат, чому так трапляється – читайте в статті.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу