МОЗ планує ввести новий метод діагностики COVID-19 за допомогою швидких тестів на антигени. Для цього в Міністерстві охорони здоров'я просять виділити близько 2 мільярдів гривень.

Відповідний запит вже зробили до уряду, розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

Також на тему: МОЗ збільшить виплати для лікування хворих з інсультом

Максим Степанов “Ми будемо вводити новий метод тестування, який тільки з'явився у світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів”.

За його словами, на боротьбу з коронавірусом потрібно 2 мільярди гривень, левова частка з яких піде на цей метод тестування.

Степанов сказав, що в такий спосіб хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.

Зазначимо, що нині, за словами МОЗ, від 30-40% ПЛР-тестів дають неправильний результат, чому так трапляється – читайте в статті.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу