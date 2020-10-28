Велика кількість хибнонегативних ПЛР-тестів на COVID-19 може бути викликана низьким вірусним навантаженням, невисокою чутливістю конкретної тест-системи, порушеннями під час взяття, зберігання і транспортування біоматеріалу.

Про це заявив генеральний директор медичної лабораторії "Діла" Олексій Бабич, пише "Інтерфакс-Україна".

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Як беруть біоматеріал

Бабич розповів, що майже 80% помилок і недостовірних результатів під час лабораторних досліджень відбувається через порушення так званого переданалітичного етапу – того, як, чим, коли і де медичний працівник бере біоматеріал.

Так, хибнонегативні результати можуть бути отримані, якщо "медсестра просто змащує передні дужки зіва ватним шпателем, на якому вірус не утримується або утримується, але потім не віддається у збагачувальне середовище ПЛР-лабораторії.

В таких випадках вірус ніби і є, але ми не можемо його дістати… Для достовірного ПЛР-тесту мають бути хороші витратні матеріали та якісне взяття біоматеріалу і з носоглотки, і з зіву, тобто з двох точок, незважаючи на те, що це не дуже приємно. Якщо ці правила порушуються, може бути, що 30% випадків COVID-19 із клінічною картиною показують негативний результат,

– пояснив він.

Багато що залежить від того, на який день беруть аналіз

Також Бабич розпвів, що аналіз може бути взятий вже тоді, коли вірус опуститься в нижні дихальні шляхи, і в зіві його вже немає або він є в дуже невеликій дозі.

Чутливість реагентів

На достовірність тестів також впливає чутливість реагентів, на яких проводиться тестування.

"У березні в різних літературних джерелах з'являлася інформація про те, що на 1-7 день захворювання лише 70% хворих мали позитивний результат ПЛР. З цього часу багато що змінилося. Я думаю, що такі високі цифри хибнонегативних тестів, які бачать наразі, пов'язані, найімовірніше, з порушенням взяття біоматеріалу. Але у будь-якому випадку, 30% – це дуже високий відсоток. Я вважаю, що тут питання не лише в методиці ПЛР-тестування, а й, найімовірніше, у неякісному відборі біоматеріалу", – зазначив Олексій Бабич.