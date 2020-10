Коронавірусна інфекція впливає майже на всі органи людини. Крім легенів, найбільше страждають мозок та серце.

У новому дослідженні вчені фокусувалися на даних УЗД серця пацієнтів з COVID-19, у яких інфекція викликала пошкодження міокарда, пише Journal of the American College of Cardiology.

Міокард (серцевий м'яз) може пошкоджуватися внаслідок запалення або порушення кровопостачання. Біомаркери пошкодження міокарда – підвищення рівня білка тропоніну в крові. Цей стан зустрічається при інфаркті або міокардиті. Але такі діагнози лікарі ставлять тільки якщо присутність біомаркери супроводжується симптомами цих хвороб. Якщо симптомів немає, мова йде просто про пошкодження.

Які патології серця викликає COVID-19

Вчені проаналізували дані УЗД серця 305 осіб, госпіталізованих з приводу COVID-19. Пошкодження міокарда (високий рівень тропоніну) було у 190 з них. Дослідники виявили наступні тривожні УЗД-симптоми у цих пацієнтів:

порушення роботи правого шлуночка (може бути пов'язано з дихальною недостатністю та емболією легеневої артерії) – у 26,3%;

локальні порушення рухів стінки лівого шлуночка (ознака інфаркту) – у 23,7%;

дифузна дисфункція лівого шлуночка (ознака серцевої недостатності та міокардиту) – у 18,4%;

рідина в порожнині перикарда, зовнішньої оболонки серця (може ускладнювати скорочення серця) – у 7,2%.

Наскільки це небезпечно

Виявилося, що у пацієнтів з пошкодженням міокарда і цими УЗД-симптомами істотно збільшений ризик смерті.

Аналіз смертності показав:

пацієнти без пошкодження міокарда вмирали в лікарні в 5,2% випадків,

пацієнти з пошкодженням міокарда – в 18,6%,

пацієнти з пошкодженням міокарда, у яких були виявлені патології при УЗД серця – в 31,7%.

Вчені вважають, що УЗД серця – надійний інструмент для виявлення пацієнтів з найбільшим ризиком ускладнень з боку серця при COVID-19.