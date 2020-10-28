Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию может быть вызвано низкой вирусной нагрузкой, невысокой чувствительностью конкретной тест-системы, нарушениями во время взятия, хранения и транспортировки биоматериала.

Об этом заявил генеральный директор медицинской лаборатории "Дила" Алексей Бабич, пишет "Интерфакс-Украина".

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Как берут биоматериал

Бабич рассказал, что почти 80% ошибок и недостоверных результатов во время лабораторных исследований происходит из-за нарушения так называемого преданалитического этапа – как, чем, когда и где медицинский работник берет биоматериал.

Так, ложноотрицательные результаты могут быть получены, если "медсестра просто смазывает передние дужки зева ватным шпателем, на котором вирус не удерживается или удерживается, но потом не отдается в обогатительную среду ПЦР-лаборатории.

В таких случаях вирус вроде и есть, но мы не можем его достать... Для достоверного ПЦР-теста должны быть хорошие расходные материалы и качественное взятие биоматериала и из носоглотки, и из зева, то есть из двух точек, несмотря на то, что это не очень приятно. Если эти правила нарушаются, может быть, что 30% случаев COVID-19 с клинической картиной показывают отрицательный результат,

– пояснил он.

Многое зависит от того, на какой день берут анализ

Также Бабич рассказал, что анализ может быть взят уже тогда, когда вирус опустится в нижние дыхательные пути, и в зеве его уже нет или он есть в очень небольшой дозе.

Чувствительность реагентов

На достоверность тестов также влияет чувствительность реагентов, на которых проводится тестирование.

"В марте в различных литературных источниках появлялась информация о том, что на 1-7 день заболевания лишь 70% больных имели положительный результат ПЦР. С этого времени многое изменилось. Я думаю, что такие высокие цифры ложноотрицательных тестов, которые видят сейчас, связаны, скорее всего, с нарушением взятия биоматериала. Но в любом случае, 30% – это очень высокий процент. Я считаю, что здесь вопрос не только в методике ПЦР-тестирования, но и, вероятнее всего, в некачественном отборе биоматериала", – отметил Алексей Бабич.